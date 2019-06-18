Direktör Thiaw, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Malta, Portekiz, İspanya ve Slovenya'nın misyon temsilciliklerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın bazı bölgelerinde son yıllarda yaşanan kum fırtınalarının toplum sağlığına tehdit oluşturduğunu, ölümcül solunum hastalıklarını tetiklediğini ve bunların erozyon ve arazi kayıplarının artmasından kaynaklandığını belirtti.

Toprak kayıplarının göçe de sebep olduğunu kaydeden Thiaw, orman kayıplarının insanları bakir tepe ve arazilerde yaşamaya maruz bıraktığını ifade etti.

Thiaw, mücadele için nesillerin önüne nice fırsatlar çıkacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarında bunların masaya yatırıldığını ve eylülde 196 üye ülkeden ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerden, bilim ve araştırma topluluklarından, özel sektörden, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile Hindistan'da yapılacak 14. Taraflar Konferansının (COP14) bir dönüm noktası olmasını umduğunu anlatan Thiaw, "Aksiyon dönemine geçebiliriz. 2030'a dek yeni bir on yıl başlıyor. Bu dönem ekosistem restorasyonuna yönelik BM kararlarının uygulanabileceği bir dönem." ifadelerini kullandı.

- COP-14 konferansına Türkiye'nin güçlü bir şekilde katılma talimatı

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek de çölleşme ile mücadele kapsamında Türkiye'nin büyük tecrübelere sahip olduğunu belirtti.