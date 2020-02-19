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BM’den Trablus Limanı Saldırısına Kınama

19.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Libya’da Halife Hafter güçlerinin dün Trablus limanına saldırmasının ardından Trablus’taki hükümet Salı günü Cenevre’de yapılan görüşmelerden çekileceğini bildirdi. BM tarafından yapılan ayrı bir açıklamadaysa Trablus’un bombalanması güçlü şekilde bir kez daha kınandı

BM’den Trablus Limanı Saldırısına Kınama

Libya’da Halife Hafter güçlerinin dün Trablus limanına saldırmasının ardından Trablus’taki hükümet Salı günü Cenevre’de yapılan görüşmelerden çekileceğini bildirdi. BM tarafından yapılan ayrı bir açıklamadaysa Trablus’un bombalanması güçlü şekilde bir kez daha kınandı.

Görüşmeler uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus hükümetiyle Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmaları sonlandırmayı ve siyasi bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor. Libya Ulusal Ordusu Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Trablus delegasyonunu Cenevre’de kalmaya ikna etmeye çalıştı.

Delegasyonların hala Cenevre’de olduğu ve BM Libya temsilcisi Salame’nin Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti delegasyonuyla bugün bir araya geleceği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya’nın doğusundaki birliklerin komutanı Halife Hafter’le görüştüğünü ve ülkede varılacak siyasi bir anlaşmanın tek seçenek olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı. Haberi Rus RIA haber ajansı verdi. Açıklamada tarafların Libya’daki sorunu çözmenin siyasi anlaşma dışında bir yolu olmadığı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden yaklaşık 9 yıl sonra Libya’da hala merkezi bir yönetim kurulamadı. Sokaklar silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Trablus’ta ve ülkenin doğusunda iki farklı hükümet birbiriyle savaşıyor.

Libya Ulusal Ordusu’nun bir yıl önce Trablus’a ilerlemesiyle 150 bin kişi yerlerinden oldu. Türkiye Trablus’taki hükümete destek verirken Rusya, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Hafter’e destek veriyor.

Cenevre görüşmeleri tarafların aynı odada bulunmayı reddetmeleri nedeniyle BM temsilcisi Salame’nin odalar arasında mekik dokumasıyla geçiyor. Görüşmelerin diğer turunun gelecek hafta yine Cenevre’de yapılması planlanıyor.

Hafter güçleri geçen ay da Libya’nın önemli petrol limanlarını kapatmıştı. Bu sırada Avrupa ve Arap ülkeleri ile ABD Berlin’de Hafter’in Trablus’a ilerlemesini durdurma amacıyla görüşmeler yapıyordu.

Libya Ulusal Ordusu Salı günü Trablus limanında silah nakliyatı yapan bir Türk gemisini hedef aldığını belirtti. Daha sonra hedefinin bir depo olduğunu iddia etti.

Trablus limanı buğday, yakıt ve diğer önemli ithalat kalemlerinin ülkeye ana giriş noktası. Burası ayrıca Türkiye’nin Trablus’taki hükümete askeri araç gönderdiği yer konumunda.

Trablus’un faaliyetteki tek havalimanı da 13 Şubat’ta Halife Hafter’e bağlı güçlerin roket saldırıları nedeniyle kapatılmıştı.

Nisan ayından bu yana General Halife Hafter'in birlikleri, ulusal hükümetin konuşlandığı Trablus kentini zorlayarak, kenti ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye, Libya'da BM'nin tanıdığı hükümete askeri destek verme konusunda Başbakan Sarrac ile anlaşmıştı. El Sarrac'ı destekleyerek, rakibi Hafter'e yardım eden Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye’nin hamleleri, Mısır ve AB ülkelerini de rahatsız etti. Bu anlaşma üzerine Kahire'de toplanan Almanya, Fransa, İngiltere ve Mısır dışişleri bakanları Türkiye'nin bu faaliyetlere son vermesini istemişti. Bu çağrının ardından Berlin'de 19 Ocak'ta toplanan Libya Konferansı'nda ise, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi ve ateşkes çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştı.

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