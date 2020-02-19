BM’den Trablus Limanı Saldırısına Kınama

Libya’da Halife Hafter güçlerinin dün Trablus limanına saldırmasının ardından Trablus’taki hükümet Salı günü Cenevre’de yapılan görüşmelerden çekileceğini bildirdi. BM tarafından yapılan ayrı bir açıklamadaysa Trablus’un bombalanması güçlü şekilde bir kez daha kınandı.

Görüşmeler uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus hükümetiyle Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmaları sonlandırmayı ve siyasi bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor. Libya Ulusal Ordusu Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Trablus delegasyonunu Cenevre’de kalmaya ikna etmeye çalıştı.

Delegasyonların hala Cenevre’de olduğu ve BM Libya temsilcisi Salame’nin Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti delegasyonuyla bugün bir araya geleceği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya’nın doğusundaki birliklerin komutanı Halife Hafter’le görüştüğünü ve ülkede varılacak siyasi bir anlaşmanın tek seçenek olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı. Haberi Rus RIA haber ajansı verdi. Açıklamada tarafların Libya’daki sorunu çözmenin siyasi anlaşma dışında bir yolu olmadığı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.