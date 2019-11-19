BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işlemekle suçlanan 3 askeri affettiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "ABD başkanlığınca savaş suçu işlemekle suçlanan 3 askerin yakın tarihli affedilme kararından oldukça endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, ABD'li askerlere yönelik davalarda, Afganistan'da bir grup sivile ateş açtıklarının ispatlandığını ve yakalanan silahlı bir grubun üyelerini infaz ettiklerine yönelik de iddialar olduğunu söyledi.

Sözcü, her iki eylemin de uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlali olduğunun altını çizdi.

İsimlerini vermeden, "Afganistan'da görev yapmış Clint Lorance ve Mathew Golsteyn adlı iki askerin affedilmesi ve Irak'ta görevli asker Edward Gallagher'ın rütbe tenzilinin de geri alınmasına" tepki gösteren Colville, "Uluslararası İnsancıl Hukuk, ihlalleri inceleme ve savaş suçlarını kovuşturma zorunluluğu getirmektedir." uyarısında bulundu.