BM'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı

İdlib'e yönelik operasyonda Nisan'dan bu yana 443 sivilin öldüğü belirtiliyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Rusya ve Türkiye'ye İdlib konusunda uyarı geldi. New York'ta gazetecilere konuşan Guterres, "İdlib'deki çatışmaların şiddetlenmesi konusunda derin endişe taşıyorum ve çok sayıda aktörün müdahil olması nedeniyle durum oldukça tehlikeli" değerlendirmesini yaptı. Guterres, Türkiye ve Rusya'dan bölgede istikrarın sağlanması için zaman kaybetmeden harekete geçmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Suriye'nin kuzeyindeki sağlık tesislerine yönelik tehdide dikkat çekti. Lowcock, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bölgede sağlık hizmeti veren tesislere yönelik 26 olayın gerçekleştiğini belirtti. BM yetkilisi, bu tesislerden ikisinin Suriye hükümetinin kontrolündeki alanda yer aldığını vurguladı.

Lowcock, BM'nin çakışmayı önleme mekanizması çerçevesinde kordinatları paylaşılan bir tesisin vurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Lowcock, "Bazı partnerlerimiz kordinatlarının savaşan taraflara verilmesinin sırtlarına hedef boyası sürdüğü hissine kapılıyor" diye konuştu. Lowcock ayrıca hastanelere yönelik saldırıların halkı korkutmak için bir taktik olduğu yönünde çıkarımda bulunan taraflar olduğunu dile getirdi.