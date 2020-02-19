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BM'den Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 21:29 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda yaşanan gerginliğin Suriye'deki şiddeti daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

BM'den Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'le ilgili yaşanan gerginliğe dair uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Pedersen, "Suriye'nin kuzeybatısında süren şiddet olaylarının sonlandırılması ya da siyasi süreç için bir araya gelinmesi konusunda herhangi bir ilerleme bildiremiyorum" dedi.

"Rus ve Türk heyetleri son günlerde yoğun şekilde görüştü. Ancak henüz bir uzlaşma çıkmadı" ifadesini kullanan Pedersen, "Aksine, Suriyeli ve uluslararası tarafların kamuoyuna yaptığı açıklamalar, gerginliğin yakın zamanda daha da yükselmesi riskini ortaya koyuyor" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib operasyonunun an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Kremlin ise Türk ordusunun İdlib bölgesindeki rejim güçlerine yönelik olası askeri operasyonunun "en kötü senaryo" olacağını belirtmişti.

"İki haftada 100 sivil öldü"

Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma dikkat çekti.

Son iki hafta içinde bölgedeki insani krizin neden olduğu "dehşetin katlandığını" ifade eden Lowcock, 1-16 Şubat arasındaki saldırılarda, 35'i çocuk, en az 100 sivilin öldüğünü belirtti. Lowcock, söz konusu ölümlerin yüzde 90'dan fazlasının, Suriye rejimi tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Suriye'de rejim güçleri, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib vilayetinde kontrolü yeniden ele geçirmek için Nisan ayında büyük bir askeri operasyon başlatmıştı. Rusya'nın hava saldırılarıyla desteklediği bu operasyonlar, İdlib'deki yüz binlerce sivilin de Türkiye sınırına doğru kaçmasına neden oldu. Bölgede askeri gözlem noktaları bulunan Türkiye'nin 13 askeri geçtiğimiz haftalarda rejim güçlerinin saldırılarında hayatını kaybetti.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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