BM'den Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'le ilgili yaşanan gerginliğe dair uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Pedersen, "Suriye'nin kuzeybatısında süren şiddet olaylarının sonlandırılması ya da siyasi süreç için bir araya gelinmesi konusunda herhangi bir ilerleme bildiremiyorum" dedi.

"Rus ve Türk heyetleri son günlerde yoğun şekilde görüştü. Ancak henüz bir uzlaşma çıkmadı" ifadesini kullanan Pedersen, "Aksine, Suriyeli ve uluslararası tarafların kamuoyuna yaptığı açıklamalar, gerginliğin yakın zamanda daha da yükselmesi riskini ortaya koyuyor" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib operasyonunun an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Kremlin ise Türk ordusunun İdlib bölgesindeki rejim güçlerine yönelik olası askeri operasyonunun "en kötü senaryo" olacağını belirtmişti.

"İki haftada 100 sivil öldü"

Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma dikkat çekti.