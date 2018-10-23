BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden talep gelmesi gerektiğini belirten Haq, "Türkiye'den resmi bir talep gelirse değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
Haq, BM soruşturmasının başarılı olması içinse tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.
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