HABER

BM'den "Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendiririz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden talep gelmesi gerektiğini belirten Haq, "Türkiye'den resmi bir talep gelirse değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Haq, BM soruşturmasının başarılı olması içinse tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

PARTNERStriptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!Striptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!
Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kameradaOsmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada
Araçtaki incelemenin fotoğrafıAraçtaki incelemenin fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Cemal Kaşıkçı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.