HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 03:40 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını, destek teklifinde bulunduklarını bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistte ‘corona virüsü’ şüphesi40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistte ‘corona virüsü’ şüphesi
Esenyurt’ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulunduEsenyurt’ta 76 yaşındaki erkek şahıs bodrum katındaki evinde ölü bulundu
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM deprem Elazığ taziye

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.