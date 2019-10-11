BM'den Türkiye'ye "insani felaket" uyarısı

Sivillerin korunması ve insani bir felaketin önlenmesi çağrısı yapan BM ve uluslararası yardım kuruluşları teyakkuzda.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyon üçüncü gününe girerken, tırmanan çatışmaların bölgede bir insani krize yol açması endişesini artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından art arda yapılan açıklamalarda hem Türkiye’ye hem de bölgedeki diğer aktörlere sivillerin korunması, yeni bir insani felaketin önlenmesi çağrıları yapılıyor.

"Türkiye güvence verdi”

Türkiye’yi ziyaret eden BM’nin İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “Sınırın her iki tarafındaki sivil ölümler ve Suriye içinde, çatışmalardan kaçma umuduyla, çok sayıda kişinin bölgelerinden ayrılmasından ötürü çok kaygılıyım” diye konuştu.

Tüm taraflara itidal, BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etme, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısını yaptıklarını söyleyen Lowcock, “Konuları Türk hükümeti ile görüştüm, bana sivillerin korunması, zarar görmelerinin önlenmesine azami önem verdikleri yönünde güvence verdiler” dedi.