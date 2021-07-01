HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BM'den Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

BM'den Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

01.07.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak bugün ayrılırken, Birleşmiş Milletler’den (BM) Türkiye’ye, kadın haklarını koruyan bu sözleşmeye geri dönme çağrısı yapıldı

BM'den Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak bugün ayrılırken, Birleşmiş Milletler’den (BM) Türkiye’ye, kadın haklarını koruyan bu sözleşmeye geri dönme çağrısı yapıldı.

BM bünyesindeki Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu’ndan (CEDAW) bugün yapılan açıklamada, resmi adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ancak 2011 yılında İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmenin, “kadınları karşı her türlü şiddeti önlemeyi ve suçluları sorumlu tutmayı hedefleyen bölgesel bir insan hakları savunma aracı” olduğu hatırlatıldı.

“Bu kararın haklı ve geçerli bir yanı yok”

CEDAW’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye’yi sözleşmeden geri çekme kararını ani bir şekilde ve Corona virüsü pandemisi süreci devam ederken almış olması da şu ifadelerle eleştirildi: “Corona virüsü pandemisinin ortasında alınan bu geri çekilme kararı, kadına karşı, cinsiyete dayalı şiddetin yükselişe geçtiği bir dönemde kadınlara ve kız çocuklarına sağlanan korumadaki boşluğun daha da büyümesi riskini oluşturuyor.”

Kararın “daha önce benzeri görülmemiş” nitelikte olduğunu belirten CEDAW yetkilileri ayrıca böylesi bir kararın “haklı ve geçerli bir nedeni olmadığını” savundu.

CEDAW’ın açıklamasında Türkiye’ye bu kararı yeniden değerlendirmeye alarak geri çevirmesi çağrısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “CEDAW Türkiye’yi, bu kararı en öncelikli sıraya korayarak ve mümkün olan tüm yolları deneyerek yeniden değerlendirmeye çağırdı ve aynı zamanda da Türkiye’yi CEDAW ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye dave etti” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu! Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Kademeli normalleşmenin ilk gününde vatandaşlar sokaklara akın ettiKademeli normalleşmenin ilk gününde vatandaşlar sokaklara akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.