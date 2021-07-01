BM'den Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak bugün ayrılırken, Birleşmiş Milletler’den (BM) Türkiye’ye, kadın haklarını koruyan bu sözleşmeye geri dönme çağrısı yapıldı.

BM bünyesindeki Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu’ndan (CEDAW) bugün yapılan açıklamada, resmi adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ancak 2011 yılında İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmenin, “kadınları karşı her türlü şiddeti önlemeyi ve suçluları sorumlu tutmayı hedefleyen bölgesel bir insan hakları savunma aracı” olduğu hatırlatıldı.

“Bu kararın haklı ve geçerli bir yanı yok”

CEDAW’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye’yi sözleşmeden geri çekme kararını ani bir şekilde ve Corona virüsü pandemisi süreci devam ederken almış olması da şu ifadelerle eleştirildi: “Corona virüsü pandemisinin ortasında alınan bu geri çekilme kararı, kadına karşı, cinsiyete dayalı şiddetin yükselişe geçtiği bir dönemde kadınlara ve kız çocuklarına sağlanan korumadaki boşluğun daha da büyümesi riskini oluşturuyor.”

Kararın “daha önce benzeri görülmemiş” nitelikte olduğunu belirten CEDAW yetkilileri ayrıca böylesi bir kararın “haklı ve geçerli bir nedeni olmadığını” savundu.

CEDAW’ın açıklamasında Türkiye’ye bu kararı yeniden değerlendirmeye alarak geri çevirmesi çağrısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “CEDAW Türkiye’yi, bu kararı en öncelikli sıraya korayarak ve mümkün olan tüm yolları deneyerek yeniden değerlendirmeye çağırdı ve aynı zamanda da Türkiye’yi CEDAW ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye dave etti” ifadelerine yer verildi.

