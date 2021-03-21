BM’den Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’ne ‘Geri Dön’ Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yayınladığı kararnameyle önceki gün feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili uluslararası tepkiler sürüyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösterdi. BM’ye bağlı çeşitli kuruluşlar ve BM Kadın Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının yeniden değerlendirmesi ve sözleşmeye yeniden dönülmesi çağrısında bulunuldu.

BM kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, ‘İstanbul Sözleşmesi’ adı verilen ilk ve en geniş kapsamlı uluslararası anlaşma olduğu belirtildi.

“Şimdiye kadar yapılan tüm çabaları baltalayacak”

BM kuruluşları, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemek ve bunlarla mücadele etmek için şimdiye kadar harcanan önemli çabaları baltalayacağını açıkladı.

BM kuruluşları, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan Türkiye’de, ulusal, yasal, siyasi ve kurumsal çerçevelerin daha da güçlendirilmesine yönelik ilerlemeyi engelleyeceğinden endişe duyduklarını açıkladı.