BM’den Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’ne ‘Geri Dön’ Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yayınladığı kararnameyle önceki gün feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili uluslararası tepkiler sürüyor.
Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösterdi. BM’ye bağlı çeşitli kuruluşlar ve BM Kadın Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının yeniden değerlendirmesi ve sözleşmeye yeniden dönülmesi çağrısında bulunuldu.
BM kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, ‘İstanbul Sözleşmesi’ adı verilen ilk ve en geniş kapsamlı uluslararası anlaşma olduğu belirtildi.
“Şimdiye kadar yapılan tüm çabaları baltalayacak”
BM kuruluşları, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemek ve bunlarla mücadele etmek için şimdiye kadar harcanan önemli çabaları baltalayacağını açıkladı.
BM kuruluşları, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan Türkiye’de, ulusal, yasal, siyasi ve kurumsal çerçevelerin daha da güçlendirilmesine yönelik ilerlemeyi engelleyeceğinden endişe duyduklarını açıkladı.
“Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor”
BM kuruluşları kadına yönelik şiddetin Türkiye'de özel bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. 2014 yılında yapılan Ulusal Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’na göre, Türkiye’de, evlenmiş kadınların yüzde 38'inin yaşamları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını bildirildiğini kaydetti. BM kuruluşları, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin aşırı bir durumda olduğunu, çoğu zaman kadına yönelik şiddet olaylarının ölümle sonuçlandığını belirterek, “Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor" dedi.
“Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’ni tam olarak uygulamaya davet ediyoruz”
BM kuruluşları, 2012 yılında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan ilk ülke olduğunu, aynı zamanda ailelerin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çıkartılan yeni yasalarla ulusal mevzuatını anlaşmayla uyumlu hale getirmek için önemli adımlar attığını kaydetti.
BM kuruluşları, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, İstanbul Sözleşmesi'ni tam anlamıyla uygulamaya, tüm kadın ve kız çocuklarının güvenlik ve haklarını korumaya ve geliştirmeye devam etmeye çağırıyoruz" dedi.
BM kuruluşları kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin dünyadaki en yaygın insan hakları ihlalleri arasında yer aldığını, dünyada her üç kadından birinin, yaşamları boyunca partnerleri ya da başkaları tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.