BM'den Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı adı verilen harekâtla ilgili açıklama geldi. Cenevre merkezli ofis, Türkiye'nin destek verdiği gruplar tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik infazların "savaş suçu" olarak sayılabileceğine ve Ankara'nın sorumlu tutulabileceğine dikkat çekti.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hafta sonu en az dokuz sivilin "infaz edildiğini" duyurmuştu. Bu isimler arasında Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri 35 yaşındaki Hevrin Khalaf da vardı. Khalaf'ın Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalifler tarafından aracından kaçırılarak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nde yapılan açıklamada ayrıca Ahrar el Şarkiye adlı gruba mensup kişilerin yargısız infaz gerçekleştirdiğini gösteren 12 Ekim'e ait iki farklı görüntünün incelendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Rupert Colville, videoda savaşçıların üç Kürt tutsağı yakaladığınin ve infaz ettiğinin görüldüğünü söyledi. Öldürülen kişilerden sadece birinin askeri üniformasının olduğunu vurgulayan Colville, BM'nin görüntüleri doğrulamaya çalıştığını aktardı.