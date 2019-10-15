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BM'den Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

15.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

BM, Suriye'deki Türkiye'nin kontrolündeki grupların yaptığı infazların "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu.

BM'den Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı adı verilen harekâtla ilgili açıklama geldi. Cenevre merkezli ofis, Türkiye'nin destek verdiği gruplar tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik infazların "savaş suçu" olarak sayılabileceğine ve Ankara'nın sorumlu tutulabileceğine dikkat çekti.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hafta sonu en az dokuz sivilin "infaz edildiğini" duyurmuştu. Bu isimler arasında Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri 35 yaşındaki Hevrin Khalaf da vardı. Khalaf'ın Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalifler tarafından aracından kaçırılarak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nde yapılan açıklamada ayrıca Ahrar el Şarkiye adlı gruba mensup kişilerin yargısız infaz gerçekleştirdiğini gösteren 12 Ekim'e ait iki farklı görüntünün incelendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Rupert Colville, videoda savaşçıların üç Kürt tutsağı yakaladığınin ve infaz ettiğinin görüldüğünü söyledi. Öldürülen kişilerden sadece birinin askeri üniformasının olduğunu vurgulayan Colville, BM'nin görüntüleri doğrulamaya çalıştığını aktardı.

Colville yargısız infazın uluslararası hukukta ciddi bir ihlal olduğuna ve savaş suçu sayılabileceğine dikkat çekti. Colville, bu gruplar üzerinde kontrolü sağlamaması durumunda Türkiye'nin bir ülke olarak bu suçlardan sorumlu sayılabileceğini vurguladı. BM sözcüsü, Ankara'ya derhal iddialar hakkında tarafsız ve şeffaf soruşturma başlatma çağrısı yaptı. Colville videolar sayesinde kolayca kimliği tespit edilebilecek olan bu kişilerin yakalanması çağrısında da bulundu.

İkisi gazeteci dört sivil öldü

Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi Türkiye'nin operasyonucu sonucu Resulayn'da ikisi gazeteci dört sivilin öldüğünü, beş sağlık tesisinin vurulduğunu açıkladı. Türkiye, operasyon sonucu sınırın Türk tarafında biri dokuz aylık bebek olmak üzere 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

190 bin kişi kaçtı

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye'nin operasyonu sonucu 190 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. UNICEF'e göre harekat nedeniyle evlerini terk edenlerin 70 binini çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Dünya Gıda Programı sözcüsü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde 450 bin kişiye gıda yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Şu ana kadar 83 bin kişinin bu yardımları aldığı belirtiliyor.

AFP,Reuters/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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