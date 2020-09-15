HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM’den Türkiye’ye Suriye Uyarısı

BM’den Türkiye’ye Suriye Uyarısı

15.09.2020 22:15 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Türkiye’yi, Suriye’nin kuzeyinde desteklediği muhalif grupları kontrol altında tutması konusunda uyardı

BM’den Türkiye’ye Suriye Uyarısı

Birleşmiş Milletler Türkiye’yi, Suriye’nin kuzeyinde desteklediği muhalif grupları kontrol altında tutması konusunda uyardı. BM denetçileri, bu grupların adam kaçırma, işkence ve yağma eylemlerine karıştıklarına dikkat çekti.

BM’nin savaş suçlarını inceleyen denetçilerinden oluşan Suriye Soruşturma Komisyonu raporunda, muhalif Suriye Ulusal Ordusu tarafından gözaltına alınan Suriyeliler’in Türkiye topraklarına transfer edilmesinin ‘‘kanunsuz sınırdışı’’ olarak değerlendirilerek savaş suçu kabul edilebileceğini bildirdi.

Komisyon, 2020’nin ilk yarısını kapsayan raporunda Suriye’de 2011’de başlayan çatışmalarda farklı tarafların düzenlediği suikastlere ve sivillere yönelik tecavüz olaylarına mezhepler arası düşmanlığın neden olduğunu da belirtti.

Raporla ilgili basın brifinginde konuşan panel başkanı Paulo Pinheiro, ‘‘Afrin’deki Resulayn’da ve çevresindeki bölgede Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu; rehin alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz gibi savaş suçları işlemiş olabilir’’ dedi ve Türkiye’nin bu tür istismarları önlemek, kontrolu altındaki bölgelerde sivillerin güvenliğini sağlamak için adım atması gerektiğini kaydetti.

Ankara ve Moskova Suriye’de karşıt tarafları destekliyor. Rusya, İran ile birlikte Beşar Esat yönetimine destek verirken Türkiye Esat’ı devirmeye çalışan muhalifleri destekliyor. Türkiye bölgedeki YPG milislerini geri püskürtmek için geçen yıl düzenlediği bir operasyonla sınırdaki Resulayn kasabasının kontrolunu ele geçirmişti.

“Türkiye nüfuzunu kullansın”

Panelde konuşan isimlerden Hanny Megally ise Türkiye’nin topraklarından Suriye’ye girmelerine izin verdiği Suriye Ulusal Ordusu üzerinde, üyelerine mali kaynak ve eğitim sağlamak suretiyle nüfuz sahibi olduğunu belirtti.

Megally, ‘‘Türkiye bu gruplardan sorumlu, ‘Türkiye bu gruplara talimat veriyor ya da üzerlerinde komuta düzeyinde kontrol sahibi’ diyemeyiz, ancak nüfuzunu bu grupları daha çok hizaya sokmak ve yapılan ihlalleri önlemek üzere baskı yapmak ve bu tür eylemleri soruşturmak için kullanabilir’’ dedi.

Megally, Suriye Ulusal Ordusu tarafından yürütülen soruşturmaların şimdiye kadar yetersiz kaldığını ekledi.

Raporda, “Suriyeliler’in, tüm tarafların işlediği ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya oldukları ve her gün can kaybına uğradıkları” belirtilerek, ABD’nin IŞİD’e karşı sahada desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de savaş suçu oluşturabilecek eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, SDG’nin El Hol gibi mülteci kamplarında binlerce IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen kişiyi insanlık dışı koşullarda tuttuğu tespiti dile getirildi.

BM raporunda, “Komisyon, Suriye Demokratik Güçleri ve bağlantılı oluşumların mensuplarının, askeri istihbarat tesislerinde esir alınanlara karşı zalimce ve kötü muameleden dolayı savaş suçu işlemiş olabileceği yönünde deliller bulunduğuna inanıyor” ifadesi kullanıldı.

“SDG onbinlerce kişiyi insanlık dışı koşullarda tutuyor”

Raporda, komisyonun elinde ayrıca, “Suriye Demokratik Güçleri’nin El Hol kampı ve ek binasında çoğunluğu çocuk onbinlerce kişiyi 18 ay boyunca hiçbir hukuki merci olmadan ve insanlık dışı koşullarda tuttuğu yönünde deliller bulunduğu” belirtildi.

Raporda, “Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu, IŞİD’le aile bağlantıları olduğu düşünülen 90 bin Suriyeli, Iraklı ve diğer üçüncü ülke vatandaşlarının Deyrizor, Dakka ve Haseke gibi yerlerde aşırı kalabalık mülteci kamplarında tutulduğu, kampların dışında Suriye Demokratik Güçleri ve bağlantılı oluşumların sivillere gözaltı ve işkenceler uyguladığı, çocukları askeri rollerde kullanmaya devam ettiği” kaydedildi.

BM raporunda, komisyonun, “Suriye Demokratik Güçleri’yle bağlantılı YPG tarafından çocuk asker kullanımıyla ilgili” 8 vaka belgelediği ifade edilirken, bu çocuklardan “13 ila 17 yaşlarındaki 51 kız çocuğunun rehabilitasyon merkezine gönderilmesi ve 18 erkek çocuğunun da serbest bırakılma sürecinde olmasının olumlu bir gelişme” olarak not edildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma!Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma!
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
En Çok Okunan Haberler
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar
İran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a çağrı
Filistin'i yok sayan anlaşma! Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız
Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma!
Netflix'ten Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.