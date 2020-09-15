BM’den Türkiye’ye Suriye Uyarısı

Raporla ilgili basın brifinginde konuşan panel başkanı Paulo Pinheiro, ‘‘Afrin’deki Resulayn’da ve çevresindeki bölgede Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu; rehin alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz gibi savaş suçları işlemiş olabilir’’ dedi ve Türkiye’nin bu tür istismarları önlemek, kontrolu altındaki bölgelerde sivillerin güvenliğini sağlamak için adım atması gerektiğini kaydetti.

Komisyon, 2020’nin ilk yarısını kapsayan raporunda Suriye’de 2011’de başlayan çatışmalarda farklı tarafların düzenlediği suikastlere ve sivillere yönelik tecavüz olaylarına mezhepler arası düşmanlığın neden olduğunu da belirtti.

Ankara ve Moskova Suriye’de karşıt tarafları destekliyor. Rusya, İran ile birlikte Beşar Esat yönetimine destek verirken Türkiye Esat’ı devirmeye çalışan muhalifleri destekliyor. Türkiye bölgedeki YPG milislerini geri püskürtmek için geçen yıl düzenlediği bir operasyonla sınırdaki Resulayn kasabasının kontrolunu ele geçirmişti.

“Türkiye nüfuzunu kullansın”

Panelde konuşan isimlerden Hanny Megally ise Türkiye’nin topraklarından Suriye’ye girmelerine izin verdiği Suriye Ulusal Ordusu üzerinde, üyelerine mali kaynak ve eğitim sağlamak suretiyle nüfuz sahibi olduğunu belirtti.

Megally, ‘‘Türkiye bu gruplardan sorumlu, ‘Türkiye bu gruplara talimat veriyor ya da üzerlerinde komuta düzeyinde kontrol sahibi’ diyemeyiz, ancak nüfuzunu bu grupları daha çok hizaya sokmak ve yapılan ihlalleri önlemek üzere baskı yapmak ve bu tür eylemleri soruşturmak için kullanabilir’’ dedi.

Megally, Suriye Ulusal Ordusu tarafından yürütülen soruşturmaların şimdiye kadar yetersiz kaldığını ekledi.

Raporda, “Suriyeliler’in, tüm tarafların işlediği ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya oldukları ve her gün can kaybına uğradıkları” belirtilerek, ABD’nin IŞİD’e karşı sahada desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de savaş suçu oluşturabilecek eylemlerde bulunduğu kaydedildi.