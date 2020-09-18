BM'den Türkiye'ye "Suriye'deki İhlalleri Soruşturun" Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Türkiye'ye, Suriye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda kendi kontrolu altındaki silahlı güçlerin bölge halkına karşı işlediği ihlaller ve çeşitli istismar suçları üzerinde acilen bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Bachelet, "Türk yetkililerini uluslararası hukuka saygı duymaya, Türkiye'nin kontrolu altında olan silahlı güçlerin işlediği ihlalleri derhal durdurmaya, bölgedeki silahlı güçler tarafından alıkonulan ve kaçırılan insanların akıbetini ortaya çıkartmaya ve uluslararası hukuk çerçevesinde bazıları savaş suçu olarak sayılabilecek bu eylemlerin sorumlularından derhal hesap sormaya çağırıyorum" dedi.

Yüksek Komiser Bachelet, bölgede yaşayan halkın istismar ve hak ihlalleri nedeniyle uluslararası yasalar çerçevesinde korunma ve kanuni yollara başvurma hakkına sahip olduğunu da belirtti.

“Türkiye işlenen suçların sorumlularını ortaya çıkartsın”

Bachelet, bölgede işlenen suçların, savaş suçları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamında olan suçlar olduğunu belirterek, “Türkiye'yi bölgede doğruladığımız olaylarla ilgili olarak derhal tarafsız, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya davet ediyorum. Türkiye’yi kendisiyle bağlantılı olan silahlı gruplar tarafından tutuklanan, kaçırılanların akıbetini açıklamaya ve sorumlularını ortaya çıkartmaya davet ediyorum" dedi.