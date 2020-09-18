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BM'den Türkiye'ye "Suriye'deki İhlalleri Soruşturun" Çağrısı

18.09.2020 22:31 | Son Güncelleme

Bachelet, Türkiye'ye, Suriye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda kendi kontrolu altındaki silahlı güçlerin bölge halkına karşı işlediği ihlaller ve çeşitli istismar suçları üzerinde acilen bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu

BM'den Türkiye'ye "Suriye'deki İhlalleri Soruşturun" Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Türkiye'ye, Suriye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda kendi kontrolu altındaki silahlı güçlerin bölge halkına karşı işlediği ihlaller ve çeşitli istismar suçları üzerinde acilen bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Bachelet, "Türk yetkililerini uluslararası hukuka saygı duymaya, Türkiye'nin kontrolu altında olan silahlı güçlerin işlediği ihlalleri derhal durdurmaya, bölgedeki silahlı güçler tarafından alıkonulan ve kaçırılan insanların akıbetini ortaya çıkartmaya ve uluslararası hukuk çerçevesinde bazıları savaş suçu olarak sayılabilecek bu eylemlerin sorumlularından derhal hesap sormaya çağırıyorum" dedi.

Yüksek Komiser Bachelet, bölgede yaşayan halkın istismar ve hak ihlalleri nedeniyle uluslararası yasalar çerçevesinde korunma ve kanuni yollara başvurma hakkına sahip olduğunu da belirtti.

“Türkiye işlenen suçların sorumlularını ortaya çıkartsın”

Bachelet, bölgede işlenen suçların, savaş suçları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamında olan suçlar olduğunu belirterek, “Türkiye'yi bölgede doğruladığımız olaylarla ilgili olarak derhal tarafsız, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya davet ediyorum. Türkiye’yi kendisiyle bağlantılı olan silahlı gruplar tarafından tutuklanan, kaçırılanların akıbetini açıklamaya ve sorumlularını ortaya çıkartmaya davet ediyorum" dedi.

Yüksek Komiser Bachelet, Tel Abyad, Afrin, Resulayn’da son aylarda ciddi ihlallerin endişe verici düzeyde arttığını, söz konusu bölgelerde insan kaçırma, cinayet, mal-mülk ve topraklara el koyma gibi birçok suçun işlendiğini ve tüm bu eylemlerin belgelendiğini kaydetti.

Bachelet, bölgede Türkiye’nin desteklediği silahlı güçler arasında rekabet ve güç kavgası nedeniyle silahlı çatışmaların arttığını belirterek, “Bu durum bölgede yaşayan yerel halkın güvenliğini tehdit ediyor. Sivillerin can kaybına neden oluyor” dedi.

“İnsanların temel ihtiyaçlarına ulaşımı engelleniyor”

Önceki gün açıklanan bölgedeki hak ihlalleri ve istismarlarla ilgili Suriye Soruşturma Komisyonu raporunda öne sürülen iddialardan da örnekler veren Bachelet, “Bölgede yaşayan insanların evleri, iş yerleri yağmalanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller kaçırılıyor, ortadan kayboluyor” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, bölgede yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin de belgelendiğini, ayrıca bölgeden kaçırılan bazı kişilerin söz konusu silahlı güçler tarafından Suriye'de alıkonulduktan sonra Türkiye'ye nakledildiklerine yönelik rahatsız edici raporlar aldıklarını belirtti.

Bachelet, ayrıca bölgedeki Türkiye ile bağlantılı silahlı güçlerin su, elektrik ve diğer temel insani hizmetleri silah olarak kullanmasından endişe ettiğini, Resulayn’daki kamplarda yaşayan yerlerinden edilmiş kişiler de dahil bir milyon kişinin suya ulaşımının engellendiğini belirterek, “Daha önce uyardığımız gibi, suya, sanitasyona ve elektriğe erişimi engelleyerek, çok sayıda insanın hayatı tehlikeye atılıyor” dedi.

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