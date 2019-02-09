BM’den Ukrayna’ya maddi yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna’ya maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Ukrayna’ya maddi yardım yapılacağı duyuruldu. Konuya dair açıklama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) geldi. UNDP’ye üye ülkelerden Danimarka, İsveç ve İsviçre temsilcileri projenin konusunu ve proje kapsamında yapılacak yardımları açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2022’ye kadar "Ukrayna’nın doğusundaki güvenliğe, adalete, sosyal uyum ve çevreye yönelik etkin-geliştirici yol programı" kapsamında Ukrayna’ya 14 milyon 45 bin dolar değerinde maddi yardımda bulunulacak.

Açıklamada, “Oluşan güven krizinin üstesinden gelmenin yolu yeni iş imkanları oluşturmak, fakirlikle ve yolsuzluklarla mücadele etmek, insan haklarına saygılı olarak kanuni ve adli reformları uygulamaktan geçiyor" ifadelerine yer verildi.

