BM'den uyarı: Kadınlar bedenleri üzerinde söz sahibi değil

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2021 Dünya Nüfus Raporu'nda milyonlarca kız ve kadının kendi bedenleri üzerinde söz haklarının bulunmadığı belirtilerek bu durum kınandı. UNFPA İcra Direktörü Natalia Kanem, Çarşamba günü New York'ta raporu tanıtırken yaptığı açıklamada, mevcut durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Yoksul ya da az gelişmiş 57 ülkeyi kapsayan raporda, söz konusu ülkelerdeki kız ve kadınların sadece yüzde 55'inin sağlık, aile planlaması ve cinsel yaşamlarına ilişkin bağımsız kararlar alabildiklerine işaret ediliyor. Verilerin derlendiği 57 ülke Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da yer alıyor. Raporda 15 ile 49 yaş arasındaki kadınların durumları aktarılıyor.

"Bir kadının kendi vücudunu kontrol etme gücü, hayatının diğer alanlarında da ne kadar kontrol sahibi olduğunun göstergesidir" ifadesine yer verilen raporda, sürdürülebilir ilerlemenin ancak cinsiyetler arasındaki yapısal, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması durumunda sağlanabileceğine vurgu yapılıyor.