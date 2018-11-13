CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), vatansızlığı küresel olarak sona erdirmek amacıyla yürütülen "#Aidim" (#IBelong) Kampanyası'nın hedefe ulaşması için devletlere daha hızlı ve kararlı biçimde harekete geçme çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk, Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, vatansızlığın sona erdirilmesine yönelik "#Aidim" (#IBelong) Kampanyası’nın başlatıldığı 2014'ten bu yana önemli sonuçlar alındığını, bununla beraber milyonlarca insanın hala vatansız olduğunu vurguladı.

Türk, çoğunluğu Asya ve Afrika ülkelerinde olmak üzere vatansız olan ve belirsizlik içinde yaşayan milyonlarca insan bulunduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde kaç kişinin vatansız olduğunu veya kaç kişinin vatansızlık riskiyle karşı karşıya kaldığını tam olarak belirleyebilmek zor." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 70 ülkenin raporları doğrultusunda 3,9 milyon vatansız kişi saptandığını aktaran Türk, bunun toplam sayının yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu ve gerçek sayının 3 kat daha fazla olabileceğini belirtti.