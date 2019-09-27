BM'den Veneuzela için araştırma misyonu kararı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Venezuela'yı kınayan ve ülkedeki şiddet olaylarını belgelemek için bir araştırma misyonu kurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Konseyin 42'nci oturumunun son gününde İsrail, Avustralya, Kolombiya, Kanada ve Brezilya'nın da dahil olduğu 17 ülkenin Venezuela aleyhinde verdiği tasarı görüşüldü.

Tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

Venezuela'daki "insan hakları ihlallerinin" kınandığı karar tasarısı 21 çekimser, 7 aleyhte, 19 lehte oyla kabul edildi.

Tasarıyla ülkedeki işkence, ve yargısız infazlar da dahil şiddet olaylarının soruşturulup delillerin belgelenmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) bünyesinde bir araştırma misyonunun kurulması kararlaştırıldı.

"Barışçıl protestolara karşı aşırı güç kullanımı, keyfi gözaltılar, işkence iddiaları, kötü muamele, infazlar ve muhaliflere yönelik baskı ve zulüm" de tasarıda şiddetle kınandı.