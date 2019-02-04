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BM’den Venezuela açıklaması: “BM, hiçbir grubun yanında yer almayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan siyasi kriz konusunda BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela’da devam eden krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek önerilerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan siyasi kriz konusunda BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela’da devam eden krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek önerilerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi. Venezuela’daki krizi endişe içinde takip ettiğini söyleyen Guterres, söz konusu ülkelerle ortaya konan çeşitli girişimleri görüştüğünü ifade etti.
Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ABD’nin desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından siyasi kriz patlak vermişti. Birçok Latin Amerika ülkesinin yanında İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ardından Polonya, Finlandiya ile Estonya, Litvanya ve Letonya da, Juan Guaido’yu Venezuela’da tek yetkili olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Türkiye ve Rusya ise ülkedeki siyasi krize ilişkin yaptığı açıklamada mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini açıklamıştı.

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