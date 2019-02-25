BM’den Venezuela’daki şiddet olaylarına kınama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya göre en az dört kişinin öldüğü hafta sonundaki çatışmalarla ilgili olarak Bachelet, “İnsanlara ateş edildi ve öldürüldüler, diğerleri ise gözlerini kaybetmek gibi tekrar tamamıyla iyileşemeyecekleri yaralar aldılar” dedi. Yaşananları “utanç verici” olarak nitelendiren Bachelet, “Venezuela hükümeti, ordusunun, silahsız protestoculara ve sıradan vatandaşlara karşı aşırı güç kullanımını durdurması gerekiyor” diye konuştu.

Bachelet, “Vekalet güçlerinin kullanımının bölgede uzun ve kötü bir tarihi bulunuyor. Bu güçlerin Venezuela’da açık bir şekilde hareket etmesi çok endişe verici. Hükümet, halihazırda büyümeye çok müsait bir durumun bu güçler tarafından daha da kötüleştirilmesini durdurmalıdır, durdurmak zorundadır” dedi.

Venezuela’daki kriz, Pazartesi günü Cenevre’de başlayacak BM İnsan Hakları Konseyi’nin dört haftalık oturumunda ele alınacak ana konuların başında yer alıyor. Oturumun açılışı öncesi Pazar günü açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’daki sivil ölümleri nedeniyle “şok içerisinde ve üzgün” olduğunu belirtti. Guterres aynı zamanda ülkedeki bütün taraflara itidal ve şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.

“Bütün seçenekler açık olmalı”

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Cumartesi günü yaşanan çatışmaların ardından Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Guaido, yabancı devletlere çağrıda bulundu ve bu ülkelerden destek bekleyerek ülkesinin kurtulması için bütün seçeneklerin açık olması gerektiğini belirtti.