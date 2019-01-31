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BM'den "Venezuela'dan günde 5 bin kişi ayrılıyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 02:13 | Son Güncelleme

BMMYK: - "Günde yaklaşık 5 bin Venezuelalı ülkeden kaçıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), günde yaklaşık 5 bin Venezuelalının ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

BMMYK sözcülerinden Joung-ah Ghedini-Williams, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Venezuelalıların ülkedeki ''istikrarsızlık ve belirsizlikler'' yüzünden çeşitli nedenlerle ülkeden ayrılmaya devam ettiğini söyledi.

''Günde yaklaşık 5 bin Venezuelalı ülkeden kaçıyor.'' diyen Ghedini-Williams, ülkeden ayrılanların Brezilya, Colombia, Ekvador ve Peru'ya gittiğini ifade etti.

BMMYK'nin verilerine göre 2015 yılından beri yaklaşık 3 milyon Venezuelalı ülkeden ayrıldı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Rusya, Çin, Küba, Meksika, Türkiye ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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