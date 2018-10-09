BM'den Venezuelalı muhalifin ölümünün aydınlatılması çağrısı

Öte yandan Alban'ın avukatları ve muhalefet temsilcileri, açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını belirtmiş, muhalif siyasetçinin ölümünden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.

Sözcü Shamdasani, Alban'ın ölümüne yol açan koşulların BM'nin ülkedeki diğer insan hakları ihlallerine dair yürüteceği soruşturma kapsamında soruşturulacağını ifade etti.

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı açıklamada "(Fernando Alban'ın) Ölümüyle ilgili haberlerden kaygılıyız. Hükümete olayı aydınlatmak üzere bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yapıyoruz." dedi.

CARACAS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Venezeula'da göz altındayken intihar ettiği iddia edilen muhalif siyasetçi Fernando Alban'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için çağrı yaptı.

Önce Adalet Partisinin Kolombiya'da sürgünde bulunan lideri Julio Borges, olayın suikast olduğunu savunmuştu. Yakın arkadaşı Alban'ın aleyhine ifade verme konusunda yoğun baskılarla karşı karşıya olduğunu öne süren Borges, koyu Katolik olarak tanınan Alban'ın inancı gereği intihar etmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

- New York'taki BM zirvesinden dönüyordu

56 yaşındaki Alban, cuma günü BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında görüşmeler yapmak üzere bulunduğu New York'tan ülkesine dönerken Caracas Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Maduro, ağustostaki suikast girişiminin arkasında Borges ve Kolombiya hükümetinin olduğunu iddia ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne dek 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ise Maduro hükümetini, gözaltıları siyasi şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

