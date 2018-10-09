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BM'den Venezuelalı muhalifin ölümünün aydınlatılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "(Fernando Alban'ın) Ölümüyle ilgili haberlerden kaygılıyız. Hükümete olayı aydınlatmak üzere bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yapıyoruz"

CARACAS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Venezeula'da göz altındayken intihar ettiği iddia edilen muhalif siyasetçi Fernando Alban'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için çağrı yaptı.

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı açıklamada "(Fernando Alban'ın) Ölümüyle ilgili haberlerden kaygılıyız. Hükümete olayı aydınlatmak üzere bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Sözcü Shamdasani, Alban'ın ölümüne yol açan koşulların BM'nin ülkedeki diğer insan hakları ihlallerine dair yürüteceği soruşturma kapsamında soruşturulacağını ifade etti.

Muhalefetteki "Önce Adalet Partisi" mensubu belediye meclis üyesi Alban, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti.

Başsavcı Tarık William Saab, Alban'ın gözaltında tutulduğu emniyet istihbarat dairesi binasının 10. katından atlayarak intihar ettiğini ifade etmişti.

Öte yandan Alban'ın avukatları ve muhalefet temsilcileri, açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını belirtmiş, muhalif siyasetçinin ölümünden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.

Önce Adalet Partisinin Kolombiya'da sürgünde bulunan lideri Julio Borges, olayın suikast olduğunu savunmuştu. Yakın arkadaşı Alban'ın aleyhine ifade verme konusunda yoğun baskılarla karşı karşıya olduğunu öne süren Borges, koyu Katolik olarak tanınan Alban'ın inancı gereği intihar etmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

- New York'taki BM zirvesinden dönüyordu

56 yaşındaki Alban, cuma günü BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında görüşmeler yapmak üzere bulunduğu New York'tan ülkesine dönerken Caracas Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Maduro, ağustostaki suikast girişiminin arkasında Borges ve Kolombiya hükümetinin olduğunu iddia ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne dek 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ise Maduro hükümetini, gözaltıları siyasi şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) Fernando Alban Venezuela

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