BM’den Venezuelalı Mülteciler İçin Çağrı

Venezuela’da yaşanan ekonomik ve siyasi krizin ardından ülkeden kaçış hızla devam ediyor. Birleşmiş Milletler ülkedeki sosyal ve politik karışıklık nedeniyle komşu ülkelere akın eden Venezuelalı göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla uluslararası destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler yetkilileri geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla ülke dışında yaşayan Venezuelalı sayısının 2 milyon 300 bin kişiye ulaştığını belirtti. Ülke dışında yaşayanların yüzde 90’ının Latin Amerika ülkelerinden Ekvator, Peru, Kolombiya ve Brezilya’da mülteci statüsünde yaşadığına işaret edildi.

Sadece Brezilya’ya bir günde Venezuela’dan kaçan mülteci sayısının 2,700 ile 4,000 kişi arasında değiştiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) sadece Ekvator’a bu yıl kaçan Venezuelalı sayısının yarım milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Flippo Grandi ile Birleşmiş Milletler Göç Dairesi (IOM) Direktörü William Lacy Swing, Venezuela’dan kaçanlara kapılarını açan komşu ülkelere teşekkür etti.