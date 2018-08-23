BM’den Venezuelalı Mülteciler İçin Çağrı

Venezuela’da yaşanan ekonomik ve siyasi krizin ardından ülkeden kaçış hızla devam ediyor. Birleşmiş Milletler ülkedeki sosyal ve politik karışıklık nedeniyle komşu ülkelere akın eden Venezuelalı göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla uluslararası destek çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler yetkilileri geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla ülke dışında yaşayan Venezuelalı sayısının 2 milyon 300 bin kişiye ulaştığını belirtti. Ülke dışında yaşayanların yüzde 90’ının Latin Amerika ülkelerinden Ekvator, Peru, Kolombiya ve Brezilya’da mülteci statüsünde yaşadığına işaret edildi.
Sadece Brezilya’ya bir günde Venezuela’dan kaçan mülteci sayısının 2,700 ile 4,000 kişi arasında değiştiği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) sadece Ekvator’a bu yıl kaçan Venezuelalı sayısının yarım milyon kişiye ulaştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Flippo Grandi ile Birleşmiş Milletler Göç Dairesi (IOM) Direktörü William Lacy Swing, Venezuela’dan kaçanlara kapılarını açan komşu ülkelere teşekkür etti.
Birleşmiş Milletler’in iki üst düzey yetkilisi konuyla ilgili yaptıkları açıklamada son yaşanan gelişmelerden endişelerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Göç Dairesi (IOM) Direktörü Swing, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Venezuelalılara güvenlik, destek ve yardım sağlamak için ülkelerin gösterdikleri mevcut çabaları takdir ediyoruz. Bu dayanışmanın gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
“Mülteci sayısı artıyor”
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Flippo Grandi, komşu ülkelere sığınan göçmenlerin ve mültecilerin büyük oranda arttığını kaydetti. Grandi, zorlukların arttığını belirterek, “uluslararası korumaya ihtiyaç duyan mülteci ve göçmenlerin sığınma talebinde bulunmalarıyla ilgili tedbirlerin devam etmesi kritik önemini koruyor” dedi.
Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları yaptıkları ortak açıklamada, Latin Amerika tarihindeki en büyük nüfus hareketlerinden biri haline gelen Venezuelalı mülteci ve göçmenlere uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada, “Şu andaki durumda en acil şekilde insani ihtiyaçların sağlanması için uluslararası katılım ve dayanışmanın arttırılması gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan planlara sağlanacak uluslararası destek mültecilerin güvenli geçişlerinin garanti altına alınmasını sağlar. Kalkınma stratejileri doğrultusunda sosyal ve ekonomik entegrasyon sağlanabilir” denildi.
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