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BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması

20.03.2019 23:50 | Son Güncelleme

BM yetkilisi Bachelet, Venezuela yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması

Bachelet, güvenlik güçleri tarafından muhalefete destek veren 37 kişinin öldürüldüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, güvenlik güçlerinin Ocak ayında başkent Caracas'ta muhalefete destek veren 37 kişiyi öldürdüğü bilgisinin kendisine ulaştığını açıkladı.

Bilgiye nasıl ulaştığını açıklamayan Bachelet, polisin Ocak ayında muhalifeti destekleyen dar gelirli mahallelerdeki evlere düzenlediği baskınlarla ilgili olarak "ofisim güvenlik güçleri ve hükümet yanlısı silahlı gruplar tarafından aşırı güç kullanımı, öldürme, keyfi tutuklama, işkence ve kötü muamele de dahil olmak üzere birçok insan hakları ihlali ve suistimal vakası yaşandığını tespit etmiştir" şeklinde konuştu.

Şili eski devlet başkanı Bachelet, Venezuelalı yetkililerin sağlık ve gıda krizinin ciddiyetini kabul etmekten uzak olduğunu söyledi. Bachelet ofisinden bir grup uzmanın ülkede durum değerlendirmesi yaptığını da kaydetti.

Öte yandan ülkede Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki iktidar mücadelesi sürüyor. Juan Guaido 23 Ocak 2019'da, 2013'ten bu yana iktidarda bulunan Devlet Başkanı Maduro'ya meydan okuyarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülke, Guaido'nun Maduro'yu koltuğundan indirmek için sürdürdüğü girişime destek veriyor.

rtr/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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