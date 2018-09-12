BM'den Yemen görüşmelerini canlandırma girişimi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen Yemen hükümeti ve Husiler arasında başlayamadan çöken barış görüşmelerini yeniden "canlandırmak" amacıyla Yemen, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Griffiths, geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan barış müzakerelerine Husilerin katılımının sağlanamamasının ardından görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.
Yemen'deki barış sürecinin inişli çıkışlı olacağını belirten Griffiths, güven artırıcı önlemlerle tarafları tekrar bir araya getirmek için Umman'ın başkenti Muskat, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'yı ziyaret edeceğini ifade etti.
Griffiths, ziyaretleri sırasında taraflarla mahkumların serbest bırakılması ve Sana Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açılması konularını da görüşeceğini sözlerine ekledi.
Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.
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