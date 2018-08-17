BM'den Yemen hükümetine ve Husilere davet

BM Cenevre Ofisi'nden salı günü yapılan yazılı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 6 Eylül'den itibaren Cenevre'de Yemen görüşmelerinin yapılacağını bildirdi." ifadesine yer verilmişti.

Sözcüsü Velluci, ülkedeki iç savaşın tarafları Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve İran'a davetiye gönderilip gönderilmediğine ilişkin bir soru üzerine, bu aşamada sadece hükümet ve Husilere davetiye gönderildiğini aktardı.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi'nin (Martin Griffiths) ofisinin Yemen hükümeti ve Ansarullah'a (Husi hareketi) davetiye gönderdiğini teyit edebilirim." dedi.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de, 6 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak barış görüşmeleri için meşru hükümet ve Husilere davetiye gönderdi.

- Yemen hükümeti davetiye bekliyordu

Aynı gün Yemen'in BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Majawar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yemen hükümeti BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in başlatacağı barış görüşmelerine katılacak. Meşru hükümet, gelecek ay yapılacak olan barış görüşmelerinin mekanizması ve içeriğine ilişkin Griffiths'in ofisinden davetiye bekliyor. Hükümet sonuna kadar gitmeye hazır." ifadesini kullanmıştı.

Büyükelçi Majawar, barış görüşmelerinde Husiler ile meşru yönetime bağlı temsilcilerin doğrudan görüşüp görüşmeyeceğinin henüz netleşmediğini, BM'den gelecek davetiyede görüşmelerin formatının ortaya çıkacağını kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

