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BM'den Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Husiler'in Cenevre istişare toplantılarına gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi - BM açıklamasından: - "(Griffiths) Sana heyetinin (Husiler), barış sürecini hızlandırmak için hazır olduğunu görmekten ümitliydi" - "İki yıldır bir araya gelemedikleri de göz önünde bulundurulduğunda, Özel Temsilci, tarafları Cenevre'de bir araya getirmekle ilgili zorlukların farkında" - "İstişarelerin ilerleyebilmesinin önündeki engellerin üstesinden gelebilmek için çaba sarf etmeye devam edecek"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husiler'in (Şii Ensarullah Hareketi) Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarına gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, istişare toplantılarının önündeki engelleri kaldırmak için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarının gidişatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Griffiths'in bu sabah Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani başkanlığındaki Yemen hükümeti heyetiyle bir araya geldiği aktarılarak, "İstişarelerden beklentiler ve özellikle güven artırıcı önlemler olmak üzere barış sürecine ilişkin konular ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Özel Temsilcinin, Yemen hükümetine barış sürecini yeniden başlatma çabalarına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Griffiths'in Yemen hükümeti ve Koalisyonun istişare toplantılarının yapılması için harcadıkları çabayı tasdik ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Griffiths'in, iç savaşın yaşandığı Yemen'de siyasi bir çözüme ulaşma gereğini yinelediği vurgulanarak, ülke halkının, çok kötü insani, ekonomik ve güvenlik şartları içinde yaşadığı ve çatışmaların acilen sona erdirilmesini beklediği kaydedildi.

- "Husilerin, hazır olduğunu görmekten ümitliydi"

"İki yıldır bir araya gelemedikleri de göz önünde bulundurulduğunda, Özel Temsilci, tarafları Cenevre'de bir araya getirmekle ilgili zorlukların farkında." ifadesi kullanılan açıklamada, Husilerin Cenevre'ye gelmemesine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Griffiths'in Husilerin istişare toplantılarına gelmemesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"(Griffiths) Sana heyetinin (Husiler), barış sürecini hızlandırmak için hazır olduğunu görmekten ümitliydi. İstişarelerin ilerleyebilmesinin önündeki engellerin üstesinden gelebilmek için çaba sarf etmeye devam edecek."

- "Barış süreci çöküyor"

Yemen Gençlik Bakan Yardımcısı Hamza Alkamali, AA muhabirine yaptığı açıklamada. "Ne yazık ki Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki barış süreci çöküyor. Maalesef gelmediler çünkü gelmek istemiyorlar. Mazeret ve bahaneler öne sürdüler. Medyaya söyledikleri her şey yanlış." ifadelerini kullanmıştı.

Husilerin bir kez daha barışa karşı duruş sergilediklerini ileri süren Alkamali, Husi heyetinin, başkent Sana'daki havaalanında gerekli izinleri alamadıkları için Cenevre'ye gelemedikleri yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Alkamali, Husilerin Cenevre'ye gelmeyi reddettiğini ve bu aşamadan sonra da geleceklerini düşünmediğini belirterek, kendilerinin de yarın Cenevre'den ayrılmayı planladıklarını kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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