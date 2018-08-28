BM'den Yemen konusunda savaş suçu suçlaması

Raporda sayılan insan hakları ihlalleri arasında tecavüz ve çocukların savaşmaya zorlanması da var.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na bağlı uzmanlar iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair somut ipuçları bulunduğunu açıkladı. Yemen'de savaş suçları işlendiği sonucuna varan uzmanlar, Yemen hükümeti ile müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bundan sorumlu olabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler komisyonu sorumlulardan bağımsız mahkemede hesap sorulmasını talep etti.

Uzmanlar heyetinin başkanı Kamel Jendoubi Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada iç savaşa katılan tarafların sivil kayıpların önlenmesine gayret ettiklerine dair hiçbir emarenin bulunmadığını söyledi. Üç kişiden oluşan uzmanın hazırladığı raporda "İnsan hakları ihlallerinde Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın sorumlulu olduğuna inanmamız için makul nedenlerimiz var" denildi.

Çocuk askerler

BM İnsan Hakları heyetinin raporunda koalisyon güçlerinin düğün ve cenaze törenleriyle, pazar yerlerine, sivilleri taşıyan gemilere ve sağlık tesislerine hava saldırısı düzenlediği, keyfi tutuklama ve işkencenin de devam ettiği ve sekiz yaşındaki çocukların muharip birliklere katılmaya zorlandığı belirtiliyor. Raporda ifade edilen diğer insan hakları ihlalleri arasında "yaşama hakkından mahrum bırakma" ve tecavüz de yer alıyor.