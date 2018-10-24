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BM'den "Yemen" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock: - "Yemen'i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Yemen'i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var.'' dedi.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de her geçen gün kötüye giden insani duruma ilişkin bilgilendirdi.

Ülkede kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini söyleyen Lowcock, ''Yemen'i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var.'' ifadesini kullandı.

Yemen'de 14 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i, yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Kıtlık savaş Yemen

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