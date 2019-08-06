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BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: - "Tüm taraflara bölgede tansiyonunun düşürülmesini, sivillere ve sivil altyapıya yapılan saldırıların soruşturulmasını ve faillerin adalete teslim edilmesini sağlamaları çağrıda bulunuyoruz"

Bİrleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yemen'de son dönemde artan terör ve şiddet olaylarına dikkati çekerek, bölgedeki tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen 10 günde Yemen’de Aden, Taiz, Sana, Sadada ve diğer bölgelerde sivillerin öldüğü ve yaralandığı çok sayıda endişe verici gelişme yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 27 Temmuz'dan bu yana Taiz, Saada ve Aden'de 19 sivilin öldüğü, 42 kişinin de yaralandığı belirtilirken, güneydeki Aden ve Abyan'da 1 ve 2 Ağustos'ta bir karakola ve askeri kamplara karşı bir dizi saldırı düzenlendiği kaydedildi.

DEAŞ'ın karakola düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendiği belirtilen açıklamada, 1 Ağustos'ta Aden'de bir askeri geçit töreni sırasında yapılan füzeli saldırıdan Husilerin, 2 Ağustos’ta Abyan Valiliğindeki bir askeri kampa yapılan saldırıdan ise El Kaide'nin sorumlu olduğu vurgulandı.

El Kaide ve DEAŞ'e bağlı silahlı grupların ülkedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu bölgelerde son dönemde yaşanan terör eylemlerinden duyulan endişe paylaşıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler OHCHR Yemen

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