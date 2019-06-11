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BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde anlaşmasını uygulayacağı" güvencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Uleymi: - "Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Özel Temsilci Griffiths'in Hudeyde anlaşmasını doğru bir şekilde uygulayacağı ve Stockholm Anlaşması'na bağlı kalacağı yönünde güvence aldı"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Hudeyde anlaşmasını doğru bir şekilde uygulayacağına dair BM'den güvence aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Uleymi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Özel Temsilci Griffiths'in Hudeyde anlaşmasını doğru bir şekilde uygulayacağı ve Stockholm Anlaşması'na bağlı kalacağı yönünde güvence aldı." ifadelerini kullandı.

Uleymi, Cumhurbaşkanı Hadi ile BM Genel Sekreteri Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo arasında dün akşam gerçekleşen görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini, barış görüşmeleriyle alakalı tüm meselelerin konuşulduğunu, Stockholm Anlaşması'nın tam bir şekilde uygulanması konusunun da ele alındığını kaydetti.

Hadi, dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Genel Sekreteri Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı DiCarlo ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e Husilerin oyunlarına kanma suçlaması yönelten Hadi, Husilerin Hudeyde limanında tek taraflı olarak Griffiths ile koordineli şekilde yeniden konuşlandıklarını duyurmalarının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths, uzun süredir Yemen hükümeti tarafından ağır suçlamalara maruz kalıyor. Alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edemediği ve bu konuda yeterli olmamakla eleştirilen Griffiths, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla suçlanıyor.

Söz konusu eleştirilere karşı BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK, Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam desteğinin altını çizdi ve tüm tarafları yapıcı ve sürekli bir şekilde özel temsilciyle çalışmaya davet etti." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Martin Griffiths Yemen

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