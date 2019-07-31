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BM'den Yemen'in Sada kentindeki saldırıya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande: "Son 3 ayda Sada Valiliğinde kaydedilen raporlara göre sivil kayıpların sayısı gerilemişti. Bu saldırı, korkunç bir dönüşüme neden oldu, herkesin aylardır üzerinde çalıştığı her şeyi altüst etti"

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de sivil kayıpların önlenmesi için uzun zamandır sarf edilen çabaların Sada kentine düzenlenen saldırıyla heba olduğunu belirtti.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Sada'nın Katabir ilçesindeki halk pazarını hedef alan korkunç saldırının aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne yol açtığını aktardı.

Hazırlanan ilk raporlara göre saldırıda 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14'ü çocuk 26 kişinin yaralandığı bilgisini veren Grande, "Son 3 ayda Sada Valiliğinde kaydedilen raporlara göre sivil kayıpların sayısı gerilemişti. Bu saldırı, korkunç bir dönüşüme neden oldu, herkesin aylardır üzerinde çalıştığı her şeyi altüst etti." ifadelerini kullandı.

Grande, Yemen'de barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini, ülkedeki sivil ölümleri ve savaşın sona ermesinin BM'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Yemen'in Suudi Arabistan sınırında yer alan Katabir bölgesindeki bir halk pazarına pazartesi günü düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştı. Yemen'deki meşru yönetim söz konusu saldırının sorumluluğunun, İran destekli Husilere ait olduğunu ifade ederken, Husiler de saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğini iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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