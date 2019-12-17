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BM'den yolsuzlukla mücadele çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

"Yolsuzluk, toplumun yapısını aşındırır, hukukun üstünlüğünü ve hükümete olan güveni zayıflatır. İnsanların yaşam kalitesini bozar ve organize suç için elverişli bir ortam yaratır, terörizm ve şiddet içeren aşırıcılığın gelişmesini sağlar"

ABU DABİ (AA) - Birleşmiş Milletler, Dünya Yolsuzlukla Mücadele Toplantısı'nda, yolsuzluğun toplumsal düzeni bozan, hukukun üstünlüğü ve yönetimlere olan inancı zedeleyen küresel bir olgu olduğuna dikkati çekerek, yolsuzlukla mücadele çağrısında bulundu.

BM Basın Biriminden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, yolsuzluğun herkesi etkileyen ancak daha ziyade yoksullara zarar veren küresel bir olgu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında yolsuzluğun önemli bir engel teşkil ettiği belirtilerek, yolsuzlukla mücadele kapsamında, üye ülkelerin BM'nin Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine uymaları çağrısında bulunuldu.

Yolsuzluğun maliyetinin çok yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yolsuzluk, toplumun yapısını aşındırır, hukukun üstünlüğünü ve hükümete olan güveni zayıflatır. İnsanların yaşam kalitesini bozar ve organize suç için elverişli bir ortam yaratır, terörizm ve şiddet içeren aşırıcılığın gelişmesini sağlar." ifadesine yer verildi.

- Yolsuzlukla 2,6 trilyon dolar çalınıyor

Açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu’nun paylaştığı küresel çapta yolsuzluk verilerine yer verilerek, "Her yıl en az 2,6 trilyon doların yolsuzlukla çalındığı tahmin ediliyor. Bu, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Bankasının her yıl işletmeler ve bireyler tarafından 1 trilyon doların üzerinde rüşvet verildiği tahmini de aktarılan açıklamada, yolsuzluğun az olduğu ülkelerde vergi sisteminin daha iyi işlediği vurgulandı.

Açıklamada, merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) üye devletlere yolsuzluğu önleme, tespit etme, soruşturma ve kovuşturma kapasitelerini geliştirmeleri için geniş destek yelpazesi sunduğu, ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele ile ilgili teknik yardım faaliyetleri geliştirip koordine ederek ülkeleri desteklediği belirtildi.

Üye devletlerin, uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için yolsuzluğu ciddi engel olarak gördüğü ve bu sorunla mücadele çabalarının hızlandırılması hususunda fikir birliğine sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Nisan 2021’de BM Genel Kurulunun yolsuzluğa karşı özel oturum düzenleyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UNODC Başkanı Yuri Fedotov, "Yolsuzlukla mücadeleyi kazanmak, yoksulluk ve ondan kaynaklanan eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmek için gerekli koşulları yaratmaktır." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler BM’den yolsuzlukla mücadele çağrısı Yury Fedotov

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