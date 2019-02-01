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BM'den YPG/PKK'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

BMMYK, YPG/PKK'nın, Suriye'de Deyrizor ilinin doğusunda yerinden edilmiş sivillere transit geçiş izin vermediğini, bölgedeki sivillerin hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve kimlik belgelerine el koyduğunu duyurdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Deyrizor ilinin doğusunda yerinden edilmiş sivillere transit geçiş izin vermediğini, bölgedeki sivillerin hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve kimlik belgelerine el koyduğunu bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Deyrizor'un doğusunda YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı bölgede arada kalan binlerce sivilin güvenliğinden büyük endişe duyulduğunu vurguladı.

Mahecic, çatışma bölgesinden kaçan sivillerin durumundan da büyük endişe duyduklarını belirterek, "Suriye'nin bu bölgesindeki insani durum şu anda kritik." dedi.

Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol bölgesindeki kampa sadece geçen hafta 10 bin sivilin kaçtığını aktaran Mahecic, çatışmaların tırmandığı aralık ayı başından bu yana Hol'a 23 bin sivilin kaçtığını, ilerleyen günlerde daha fazla sivilin de bölgeye gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Mahecic, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezinden kaçan sivillerin kendi güvenlikleri için korkunç bir yolculuğu göz önüne aldıklarını söyledi.

- Açlık ve hipotermi nedeniyle 29 çocuk öldü

Sivillerin, aç olarak mayın tarlalarından zorlu bir yolculuk sonucu SDG adını kullanan YPG/PKK'nın kontrol noktalarına ulaştığını aktaran Mahecic, "(Siviller) SDG mevkilerine ulaştıklarında üstü açık kamyonlara bindirildiklerini ve kış mevsiminde Hol'a doğru başka bir zorlu yolculuğa mecbur edildiklerini aktardılar." dedi.

Mahecic, soğuk altında Hol'a doğru yolculuk yapan ve büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere yol boyunca çok az ya da hiç insani yardım yapılmadığının altını çizdi.

Aralık ayı başından bu yana bölgeye giden sivillerden yolculuk esnasında veya kampa varır varmaz en az 29 çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Mahecic, bu çocukların ölüm sebebinin kötü beslenme ve hipotermi olduğunu belirtti.

- YPG/PKK izin vermiyor

İnsani yardım kuruluşlarının toplu olarak, sivillerin hayatını kurtarmak için YPG/PKK'dan transit geçiş yolu açılmasını talep ettiğine dikkati çeken Mahecic, terör örgütünün son iki haftadır bu talebi yerine getirmediğinin altını çizdi.

Mahecic, BMMYK olarak, SDG'nin sivillerin kimlik belgelerine sürekli olarak el koyma uygulaması konusunda endişeli olduğunu vurgulayarak, ayrıca terör örgütünün bölge içinde yerinden edilmiş sivillerle Haseke ilindeki kamplardaki sivillerin hareket özgürlüğünü engellediğini kaydetti.

Sözcü, SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya sivillerin hareket özgürlüğünü engellememe çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BMMYK Suriye YPG-PKK

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