BM’den Yunan halkına çağrı: Sığınmacılara şans verin

BM, Yunanlara anakaraya nakledilen sığınmacılara "bir şans verme" çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında 2019’un Ocak ayından bu yana ilk kez düşüş gözlendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan Temsilcisi PhilippeLeclerc, şubat ayında adalarda yaklaşık 42 bin sığınmacının bulunduğunu, bu rakamın nisan ayı itibarıyla ise 38 bin 200’e düştüğünü söyledi.

Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısındaki bu düşüşte, Türkiye’nin koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı seyahat kısıtlaması önlemleri almasının yanı sıra Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki kontrollerini sıkılaştırmasının da etkili olduğu kaydediliyor. Leclerc, ayrıca hassas durumdaki bazı sığınmacıların pandemiden korunmak amacıyla tahliye edilerek Yunan anakarasına gönderildiğini belirtiliyor.

BMMYK yetkilisi, bu düşüşe karşın adalardaki mülteci kamplarının hala kapasitelerinin çok üzerinde bir doluluk oranına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Kamplarda insanlık dışı koşulların hüküm sürdüğünü ifade eden Leclerc, Atina'ya adalardaki kampları tahliye ederek, göçmenleri bir an önce anakaraya transfer etme çağrısında bulundu. Leclerc, bu göçmenlere hayatlarını kazanmaları, eğitim alabilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için bir şans verilmesi gerektiğini vurguladı.