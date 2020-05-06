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BM’den Yunan halkına çağrı: Sığınmacılara şans verin

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

Sıkılaştırılan sınır kontrolleri ve bazı sığınmacıların anakaraya nakledilmesi nedeniyle Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısı azaldı.

BM’den Yunan halkına çağrı: Sığınmacılara şans verin

BM, Yunanlara anakaraya nakledilen sığınmacılara "bir şans verme" çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında 2019’un Ocak ayından bu yana ilk kez düşüş gözlendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan Temsilcisi PhilippeLeclerc, şubat ayında adalarda yaklaşık 42 bin sığınmacının bulunduğunu, bu rakamın nisan ayı itibarıyla ise 38 bin 200’e düştüğünü söyledi.

Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısındaki bu düşüşte, Türkiye’nin koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı seyahat kısıtlaması önlemleri almasının yanı sıra Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki kontrollerini sıkılaştırmasının da etkili olduğu kaydediliyor. Leclerc, ayrıca hassas durumdaki bazı sığınmacıların pandemiden korunmak amacıyla tahliye edilerek Yunan anakarasına gönderildiğini belirtiliyor.

BMMYK yetkilisi, bu düşüşe karşın adalardaki mülteci kamplarının hala kapasitelerinin çok üzerinde bir doluluk oranına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Kamplarda insanlık dışı koşulların hüküm sürdüğünü ifade eden Leclerc, Atina'ya adalardaki kampları tahliye ederek, göçmenleri bir an önce anakaraya transfer etme çağrısında bulundu. Leclerc, bu göçmenlere hayatlarını kazanmaları, eğitim alabilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için bir şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanlara çağrı

Hükümetin yanı sıra Yunan toplumuna da sığınmacıları kabul etmeleri için çağrıda bulunan Leclerc, "(Sığınmacılar) ayrımcılık mağduru olmayı hak etmiyorlar" diye konuştu. "Hepimiz aynı gemideyiz" diyen BMMYK yetkilisi, Yunan toplumunu göçmenleri komşuları gibi görmeye davet ederek onlara güvenilmesini istedi. Leclerc, koronavirüse karşı şimdiye kadar başarılı bir mücadele vermesine karşın, ekonomisi tehdit altında olan Yunanistan’da, göçmenlerin özellikle tarım sektöründe yerli halka yardımcı olabileceğini savundu. Nüfusu giderek yaşlanan Yunanistan’a komşu ülkelerden gelen mevsimlik tarım işçileri, pandemi nedeniyle kapanan sınırlar yüzünden henüz ülkeye giremedi.

Anakaraya transfer edilen göçmenler yerli halk tarafından çoğunlukla kabul görmüyor. Pazartesi günü Yunanistan'ın kuzeyindeki yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Pella köyüne nakledilen 60 sığınmacı, köy halkının itirazı üzerine kaldıkları otelden alınarak, Selanik yakınlarında başka bir otele yerleştirilmek zorunda kalmıştı.

AFP / SÖ, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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