BM'den Yunanistan'a düzensiz göçmenleri ana karaya taşı çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan aşırı kalabalık kabul merkezlerdeki düzensiz göçmenlerin ana karaya nakillerindeki prosedürleri hızlandırması için Yunanistan'a çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Charlie Yaxley, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ege Denizi'ndeki "sıcak nokta" olarak tanımladığı düzensiz göçmen kabul merkezlerindeki giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti. Sözcü Yaxley, "Merkezler aşırı kalabalık. Bu, pek çoğu çocuk, binlerce sığınmacı ve göçmenin çok kirli, elverişsiz ve hızla kötüleşen şartlar altında yaşadığı anlamına geliyor. Bazıları 6 aydan fazladır bu merkezlerde yaşıyor." dedi. Yunanistan'a, Ege'de bulunan aşırı kalabalık kabul merkezlerindeki düzensiz göçmenlerden uygun şartları taşıyanları ana karaya nakletme çağrısı yapan Yaxley, ayrıca ana karadaki merkezlerin kapasitesinin artırılması, şartların iyileştirilmesi ve yardıma en çok ihtiyaç duyan düzensiz göçmenler için alternatif konaklama sağlanması gerektiğini vurguladı.

- "İstiflenmiş" halde yaşıyorlar Yaxley, Midilli Adası'nın en kalabalık göçmen kampı Moria'da 2 bin kişi kapasiteli merkezde 7 binden fazla kişinin adeta "istiflenmiş" halde yaşadığının altını çizerek, bunların, dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu aktardı. Yaxley, bu adadaki insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi. Sisam Adası'ndaki Vathy göçmen kampında da çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı ailelerden oluşan 2 bin 700 düzensiz göçmenin, 700 kişilik barınaklarda kaldığını ifade eden Yaxley, buradaki göçmenlerin çareyi derme çatma çadırlarda yaşamakta bulduğuna dikkati çekti. Yaxley, kış gelmeden önce acilen tedbir alınması gerektiğine dikkati çekerek, tıbbi müdahaleye gereksinim duyan düzensiz göçmenlerin saatlerce beklemek zorunda kaldığını söyledi. BMMYK Sözcüsü Yaxley, Sakız ve İstanköy adalarında da göçmen kabul merkezlerinin kapasitelerinin iki misli oranında dolu olduğunu kaydetti. - İnsani hizmetlere erişim sınırlı Ege Denizi'ndeki adalara göçmen geçişlerinin azaldığının altını çizen Yaxley, buna rağmen Mart 2016'dan bu yana adalardaki kamplarda hiç bu kadar yoğunluk yaşanmadığını vurguladı.