BM’den Yunanistan’a ‘Mülteci’ Uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yunan hükümetine sığınmacılara daha fazla yardımcı olma çağrısında bulundu. Yunanistan’ın mültecilerle ilgili Avrupa Birliği fonlarından para aldığına dikkati çeken BM mülteci dairesi, Yunan adalarına sığınan mültecilerin yerleştirildikleri kabul merkezlerinde binlerce sığınmacının olumsuz koşullarda yaşadığını bildirdi.
Yunan hükümetinden mültecilerin yaşam koşullarını düzeltmesini isteyen UNHCR, mülteci toplama merkezlerinin aşırı kalabalık olduğunu vurguladı. Örgüt, kamplardaki yaşam şartlarının yetersiz kalıp, durumun hızla kötüleştiğini belirtti.
Bazı adaların aşırı kalabalık olduğunu bildiren UNHCR yetkilileri ellerine ulaşan raporlar sonucunda Yunanistan’a 2016'da ulaşan mülteci sayısıyla günümüzdeki rakamlar kıyaslandığında sayılarda çok büyük bir artış olduğunu belirtti.
‘Çocuklar cinsel şiddet mağduru olma riski taşıyor’
Yunanistan’a sığınmaya çalışan mültecilerin daha çok Suriye, Irak ve Afganistan'dan geldiğinin altını çizen UNHCR, mültecilerin korunmasız bir durumda olduğuna vurgu yaparak, yüzlerce çocuğun, cinsel şiddet mağduru olma riski altında olduğu uyarısında bulundu. Yunan adalarından 3 binden fazla sığınmacıya, ana karaya taşınmak için izin verildiğine ancak konaklama ve kabul olanaklarının yetersizliğinden dolayı işlemlerin yavaşladığına dikkat çekildi.
‘Yunanistan’daki mülteci kampları kapasitelerinin iki katında insan barındırıyor’
UNHCR sözcüsü Charlie Yaxley, “Yeni gelenlere ev sahipliği yapmak için kullanılan Karşılama ve Kimlik Tespit Etme Merkezleri'nde (RIC) durumun oldukça kötü olduğuna işaret etti. Yaxley,”Midilli adasındaki Moria RIC'de mültecilerin durumu neredeyse kaynama noktasına ulaşıyor. 7 binden fazla sığınmacı ve göçmen, sadece 2 bin kişiyi barındıracak şekilde inşa edilmiş. Sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunların dörtte biri çocuk. Bir başka Yunan adası olan Samos'ta, yaklaşık 700 kişiyi barındıracak şekilde tasarlanan bir mülteci kampında 2 bin 700 Suriyeli ve Iraklı ailenin barındığı kampta da aşırı kalabalık var. Bu arada Sakız Adası ve İstanköy adalarındaki mülteci kabul merkezlerinde öngörülen kapasitelerin iki katında mülteci barınıyor. Gelecek kış öncesi sorunlar ciddi bir şekilde ele alınmadığı takdirde şartların daha da kötüleşeceği endişesi taşıyoruz” dedi.
‘AB fonlarından mültecilerle ilgili fon alan Yunanistan sorunları çözmeli’
UNHCR Sözcüsü Yaxley, Yunan adalarındaki mültecilerin içinde bulunduğu kamplarda, özellikle sıhhi tesislerin yetersiz olduğunu kaydederek, “artan cinsel taciz ve saldırılar ve artan tıbbi, psikolojik-sosyal bakım ihtiyacı yetersiz. Çocuklarda artan sayıda ruh sağlığı sorunları belirtileri var. Bu durum bizi giderek endişelendiriyor” dedi.
Bugüne kadar yaklaşık 800 civarında sığınmacının Yunanistan'ın anakarasına taşındığını belirten Yaxley, bu sayının adalardaki kamplarda aşırı yoğunluğu azaltmaya bir çare getirmediğini belirterek “Sığınmacılarla ilgili AB fonlarından para alan Yunanistan gereken önlemleri almalı ve tedbirleri hızlandırmalı. Adalarda bulunan mültecileri mümkün olan en kısa zamanda anakaraya taşımalı” dedi.
Taksim'de slogan sesleri! Tünel Meydanı'nda izinsiz eylem yapan guruba polis müdahale etti
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum