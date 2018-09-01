BM’den Yunanistan’a ‘Mülteci’ Uyarısı

Yunanistan’a sığınmaya çalışan mültecilerin daha çok Suriye, Irak ve Afganistan'dan geldiğinin altını çizen UNHCR, mültecilerin korunmasız bir durumda olduğuna vurgu yaparak, yüzlerce çocuğun, cinsel şiddet mağduru olma riski altında olduğu uyarısında bulundu. Yunan adalarından 3 binden fazla sığınmacıya, ana karaya taşınmak için izin verildiğine ancak konaklama ve kabul olanaklarının yetersizliğinden dolayı işlemlerin yavaşladığına dikkat çekildi.

Bazı adaların aşırı kalabalık olduğunu bildiren UNHCR yetkilileri ellerine ulaşan raporlar sonucunda Yunanistan’a 2016'da ulaşan mülteci sayısıyla günümüzdeki rakamlar kıyaslandığında sayılarda çok büyük bir artış olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yunan hükümetine sığınmacılara daha fazla yardımcı olma çağrısında bulundu. Yunanistan’ın mültecilerle ilgili Avrupa Birliği fonlarından para aldığına dikkati çeken BM mülteci dairesi, Yunan adalarına sığınan mültecilerin yerleştirildikleri kabul merkezlerinde binlerce sığınmacının olumsuz koşullarda yaşadığını bildirdi.

UNHCR sözcüsü Charlie Yaxley, “Yeni gelenlere ev sahipliği yapmak için kullanılan Karşılama ve Kimlik Tespit Etme Merkezleri'nde (RIC) durumun oldukça kötü olduğuna işaret etti. Yaxley,”Midilli adasındaki Moria RIC'de mültecilerin durumu neredeyse kaynama noktasına ulaşıyor. 7 binden fazla sığınmacı ve göçmen, sadece 2 bin kişiyi barındıracak şekilde inşa edilmiş. Sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunların dörtte biri çocuk. Bir başka Yunan adası olan Samos'ta, yaklaşık 700 kişiyi barındıracak şekilde tasarlanan bir mülteci kampında 2 bin 700 Suriyeli ve Iraklı ailenin barındığı kampta da aşırı kalabalık var. Bu arada Sakız Adası ve İstanköy adalarındaki mülteci kabul merkezlerinde öngörülen kapasitelerin iki katında mülteci barınıyor. Gelecek kış öncesi sorunlar ciddi bir şekilde ele alınmadığı takdirde şartların daha da kötüleşeceği endişesi taşıyoruz” dedi.

UNHCR Sözcüsü Yaxley, Yunan adalarındaki mültecilerin içinde bulunduğu kamplarda, özellikle sıhhi tesislerin yetersiz olduğunu kaydederek, “artan cinsel taciz ve saldırılar ve artan tıbbi, psikolojik-sosyal bakım ihtiyacı yetersiz. Çocuklarda artan sayıda ruh sağlığı sorunları belirtileri var. Bu durum bizi giderek endişelendiriyor” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 800 civarında sığınmacının Yunanistan'ın anakarasına taşındığını belirten Yaxley, bu sayının adalardaki kamplarda aşırı yoğunluğu azaltmaya bir çare getirmediğini belirterek “Sığınmacılarla ilgili AB fonlarından para alan Yunanistan gereken önlemleri almalı ve tedbirleri hızlandırmalı. Adalarda bulunan mültecileri mümkün olan en kısa zamanda anakaraya taşımalı” dedi.

