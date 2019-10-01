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BM'den Yunanistan'a sığınmacı çağrısı

01.10.2019 19:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Yunanistan'dan adalardaki sığınmacı kamplarındaki binlerce sığınmacıyı ana karaya taşımasını istedi.

BM'den Yunanistan'a sığınmacı çağrısı

Hafta sonu Midilli Adası'ndaki Morya Kampı'nda çıkan yangında ölüm vakası yaşanmasının ardından sığınmacıların koşulları tekrar dünya gündemine geldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan'dan adalardaki sığınmacı kamplarındaki binlerce sığınmacıyı ana karaya taşımasını istedi.

Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen UNHCR Sözcüsü Liz Throssell, "İnsanları adalarda yetersiz ve güvensiz koşullarda tutmak insalık dışı ve son bulmalı" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamada ana karaya taşınması plananan 5 bin sığınmacının taşınma sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Sözcü özellikle 4 bin 400 ebeveyn ya da refakatçisi olmayan çocuğun durumuna dikkat çekti.

Rekor sayıda sığınmacı geldi

Yunan adalarına Eylül ayında 10 bin 300 sığınmacı geldi. Bu rakam 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken adalara gelen Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla toplam sayının 30 bini bulduğu belirtiliyor.

Yetkililer Midilli'den 150 sığınmacıyı ana karaya taşıdı ancak adada bin 500 sığınmacı daha taşınmak için gösteri yaptı. Morya'nın kapasitesi 3 bin kişiyken, kampta 13 bine yakın sığınmacının kaldığı bildiriliyor. UNHCR'a göre her 100 kişiye bir tuvalet düşüyor.

Geçen hafta Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’a yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor hazırlamıştı. Yunanistan’ın Midilli, Sakız ve Sisam adaları ile Atina ve Selanik kentlerine düzenlenen denetim ziyaretleri hakkındaki raporda Yunanistan'da sığınmacıların "insanlık dışı" koşullarda yaşadığına dikkat çekilmişti.

dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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