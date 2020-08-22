BM’den Yunanistan’a sığınmacı uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunan Sahil Güvenliği'nin sığınmacı botlarının yolculuğunu engelleyerek, bu botların içindeki insanları "kaderine terk ettiğine dair inandırıcı bilgilerden" endişe duyulduğunu bildirdi. Örgüt yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının, "İnsanların, uzun deniz yolculuğu için uygun olmayan ve kapasitesinin üstünde kişinin bindiği şişme botlar içinde çok uzun süre denizde sürüklendiğine" şahit olduğunu ifade etti. Atina ise söz konusu iddiaları reddediyor.

BMMYK ayrıca mart ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan sığınmacı botlarının Yunan güvenlik güçlerince denize geri itildiğine dair haberlerin artmasından da "derin bir endişe" duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, birçok sığınmacının, Yunanistan toprağına ayak basmış ya da Yunan karasularına ulaşmış olmasına rağmen, Türkiye'ye iade edildiğini anlattığı belirtilerek, Atina'dan "bu tür uygulamaları terk etmesi ve ilgili iddiaları derhal araştırması" talep edildi.

New York Times'ın haberi