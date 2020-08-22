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BM’den Yunanistan’a sığınmacı uyarısı

22.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan’ın sığınmacıları taşıyan şişme botları engellediği ve hatta kendi toprakları ya da sularına ulaşan botları geri ittiğine dair haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunan Sahil Güvenliği'nin sığınmacı botlarının yolculuğunu engelleyerek, bu botların içindeki insanları "kaderine terk ettiğine dair inandırıcı bilgilerden" endişe duyulduğunu bildirdi. Örgüt yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının, "İnsanların, uzun deniz yolculuğu için uygun olmayan ve kapasitesinin üstünde kişinin bindiği şişme botlar içinde çok uzun süre denizde sürüklendiğine" şahit olduğunu ifade etti. Atina ise söz konusu iddiaları reddediyor.

BMMYK ayrıca mart ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan sığınmacı botlarının Yunan güvenlik güçlerince denize geri itildiğine dair haberlerin artmasından da "derin bir endişe" duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, birçok sığınmacının, Yunanistan toprağına ayak basmış ya da Yunan karasularına ulaşmış olmasına rağmen, Türkiye'ye iade edildiğini anlattığı belirtilerek, Atina'dan "bu tür uygulamaları terk etmesi ve ilgili iddiaları derhal araştırması" talep edildi.

New York Times'ın haberi

New York Times gazetesinin geçen hafta yayımlanan bir haberinde Yunan Sahil Güvenliği'nin, geçen mart ayından bu yana şişme botlarla Yunanistan topraklarına ulaşmaya çalışan yaklaşık bin sığınmacıyı geri çevirdiği ve bu kişilerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtilmişti. Gazete bu haberini, beş farklı olayı bizzat yaşayan kişilerle yaptığı röportajlara, bağımsız gözlemcilerin aktardıklarına ve araştırmacılarla Türk Sahil Güvenliği'nin verdiği bilgilere dayandırmıştı.

Sığınmacı botlarının geri itilmesi insan hakları örgütlerine göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir uygulama. İlgili iddiaları reddeden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen Çarşamba günü Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin bir hukuk devleti olduğunu ve New York Times gazetesinin, "Türk propagandasına kandığını" dile getirmişti.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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