BM'den Zimbabve hükümetine çağrı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle günlerdir gösterilerin devam ettiği Zimbabve'de hükümete, protestoculara yönelik baskıların sona erdirilmesi ve göstericilere karşı hakiki mühimmat kullanılmaması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırma kararını takiben Zimbabve'de ortaya çıkan sosyo-ekonomik kriz ve ülkedeki büyük çaplı protestoların bastırılmasından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Shamdasani, hükümetin halkın şikayetlerini dinlemesi gerektiğini belirterek protestoculara yönelik baskıların durdurulmasını istedi.

Göstericilerin de lastik yaktığı, barikat kurmak için yollara taşlar koyduğu ve otobüslerin yolcu almasını engellendiğine yönelik raporların olduğunu ifade eden Shamdasani, ayrıca bazı binaların ateşe verildiği ve yağma olayları yaşandığına dair bilgilerin bulunduğunu belirtti.

Sözcü Shamdasani, güvenilir kaynaklara göre, gösterilerde bir polis memuru da dahil çok sayıda ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak yüzlerce kişinin de tutuklandığını kaydetti.