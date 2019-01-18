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BM'den Zimbabve hükümetine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

BM, Zimbabve'de protestoculara yönelik baskıların sona erdirilmesi ve göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanılmaması çağrısı yaptı - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "Hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırma kararını takiben Zimbabve'de ortaya çıkan sosyo-ekonomik kriz ve ülkedeki büyük çaplı protestoların bastırılmasından derin endişe duyuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle günlerdir gösterilerin devam ettiği Zimbabve'de hükümete, protestoculara yönelik baskıların sona erdirilmesi ve göstericilere karşı hakiki mühimmat kullanılmaması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırma kararını takiben Zimbabve'de ortaya çıkan sosyo-ekonomik kriz ve ülkedeki büyük çaplı protestoların bastırılmasından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Shamdasani, hükümetin halkın şikayetlerini dinlemesi gerektiğini belirterek protestoculara yönelik baskıların durdurulmasını istedi.

Göstericilerin de lastik yaktığı, barikat kurmak için yollara taşlar koyduğu ve otobüslerin yolcu almasını engellendiğine yönelik raporların olduğunu ifade eden Shamdasani, ayrıca bazı binaların ateşe verildiği ve yağma olayları yaşandığına dair bilgilerin bulunduğunu belirtti.

Sözcü Shamdasani, güvenilir kaynaklara göre, gösterilerde bir polis memuru da dahil çok sayıda ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak yüzlerce kişinin de tutuklandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin ise kapı kapı gezerek hanelerde arama yaptığına ilişkin endişe verici ifadeler olduğunu dile getiren Shamdasani, resmi makamlara göre ülke genelinde aralarında muhalif liderler ve önde gelen sivil eylemciler de dahil 600 kişinin tutuklandığını söyledi.

Shamdasani, son birkaç günde Zimbabve'de internet erişiminin de durdurulduğunu, bazı doktor derneklerine göre, 60'tan fazla protestocunun ateşli silah yaralanmaları nedeniyle tedavi edildiğini ifade etti.

Sözcü Shamdasani, güvenlik güçlerine aşırı güç ve hakiki mühimmat kullanmaması çağrısı yaptı.

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından dün ülkede sosyal medya sitelerine yasak konulmuştu. Ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle internet bağlantısı bu hafta içinde bir gün boyunca kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM protestocular Ravina Shamdasani Zimbabve

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