BMGK'da İdlib toplantısı! Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Siniroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Rusya ile diyaloğa devam ediyoruz.

Dün gerçekleştirilen saldırılar Suriyeli masumları korkutmakta, Suriye muhalefetine karşı hedef almakta, ve barış dolu bir süreci baltalamaktadır.

Askerlerimiz masumların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda etmiştir.

Türkiye savaş istemiyor. Ancak Türkiye güvenliği tehdit altında olduğu an buna karşılık verecektir.

Türkiye’nin doğrudan bir askeri yüzleşmeye girmemek için elinden geleni yapmaktadır.

Uluslararası toplumun milyonlarca masumu koruma sorumluluğu vardır. Biz sizlerden sorumluk paylaşımı istiyoruz. Artık bu konseyin de ‘yetti’ demesi gerekiyor. Suriye rejiminin savaş suçlarına bir ‘dur’ denmeli.

