BMGK Daimi Üyeleri Corona Salgını Gündemiyle Toplanabilir

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri görüştü. İki lider, salgınla mücadelede BM içerisindeki işbirliğini arttırmayı ele almak üzere BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin toplantı düzenlemesini konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Başkan Trump’ın, ABD’nin Fransız halkının yanında olduğu mesajını verdiğini ve Fransa’da salgında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirtti.

Açıklamaya göre, Trump ve Macron, salgını yok etme yolunda BM’nin işbirliğini arttırmak ve uluslararası barış ve güvenliğin teminatı için BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın yakın zamanda bir toplantı düzenlemesi üzerinde konuştu.

İki liderin görüşmede, önemli bölgesel ve ikili meseleleri de ele aldığı kaydedildi.

