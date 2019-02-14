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BMGK, İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 02:37 | Son Güncelleme

BMGK, İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacak

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemenli taraflar arasında imzalanan İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacağını söyledi.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Lollesgaard, Husilerin kontrolündeki Hudeyde'de yerel yönetim yetkilileriyle bir araya geldi.

Uluslararası toplumun, İsveç anlaşmasının belirlenen takvime göre uygulanması için gözünü Hudeyde'ye çevirdiğini belirten Lollesgaard, BMGK'nin pazartesi günü Yemen konusunda düzenleyeceği toplantıda, anlaşmanın uygulanması konusunda siyasi baskı yapacağını kaydetti.

Lollesgaard, bir arabulucu olarak her iki tarafın da güvenini kazanarak anlaşmanın başarılı olması için çalışacağını ifade etti.

Hudeyde Vali Vekili Muhammed Ayyaş Kuheym de il yerel yönetiminin RCC'nin çalışmasının başarılı olması ve sahada elle tutulur sonuçlar elde edilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Yemen hükümetinden bir kaynak pazar günü yaptığı açıklamada, Lollesgaard'ın Yemenli taraflara, Hudeyde'de uluslararası güçlerin idaresinde insani koridorlar açılması önerisinde bulunduğunu ifade etmişti. Taraflardan şu ana kadar bu öneriyle ilgili bir yanıt gelmedi.

- İsveç Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Michael Anker Lollesgaard Yemen

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