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BMGK ‘Libya’ gündemiyle acil toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.Libya’da Hafter’e ait uçakların başkent Trablus’taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirterek bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.
Libya’da Hafter’e ait uçakların başkent Trablus’taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirterek bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulamıştı.

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