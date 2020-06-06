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BMGK Libya'ya yönelik silah ambargosunu uzattı

06.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’ya uygulanan silah ambargosunu oy birliği ile uzatma kararı aldı.

BMGK Libya'ya yönelik silah ambargosunu uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya’ya uygulanan silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı. Almanya tarafından sunulan ve Libya'ya silah ambargosunun uzatılmasını talep eden tasarı, BMGK’nın 15 üye ülkesi tarafından cuma günü oy birliği ile kabul edildi.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Jürgen Schulz, Libya anlaşmazlığının siyasi olarak çözülebilmesi için ambargoya uyulmasının çok büyük önem taşıdığına işaret etti. Schulz, bu bağlamda alınan kararın değerli bir araç olduğunun altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da alınan kararı "olumlu bir sinyal" olarak değerlendirdi.

Libya'da iç savaş

Kuzey Afrika ülkesi Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklendi. O tarihten bu yana ülkede birçok farklı grup iktidarı ele geçirmek ve güç elde etmek için mücadele ediyor. Ülke, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

BMGK, Libya’ya 2011'de silah ambargosu uygulanması kararı almıştı. Ancak birçok ülke söz konusu karara rağmen Libya’ya silah, askeri teçhizat ve asker gönderdi.

Avrupa Birliği’nin , Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu" geçen Nisan ayı sonunda devreye girdi.

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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