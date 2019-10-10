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ABD ve Rusya, BMGK'nın Türkiye'yi kınamasına onay vermedi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.

ABD ve Rusya, BMGK'nın Türkiye'yi kınamasına onay vermedi

BMGK, Avrupa Brliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Almanya operasyonu "güçlü şekilde" kınarken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu ortak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak ABD ve Rusya bu teklife onay vermedi. Her iki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı.

"DEAŞ MİLİTANLARINDAN ARTIK TÜRKİYE SORUMLU"

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün DEAŞ savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu." dedi.

Craft, sivillerin korunmamasının ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

AB ÜYESİ 5 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE OPERASYONU 'DURDUR' ÇAĞRISI

AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği'' kaydedildi.

(AA)

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Barış Pınarı Harekatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD Rusya

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
sağlam bir proje dönüyor ya hayırlısı
Dünya Beşten büyükmüş harbiden Helal Sana Reis
Bazıları pembe hayaller kurmaya devam ediyor.. Bakalım sonuç ne olacak ? Bu sefer umarım kimse kaldırıldım demez..
kimin eli kimin cebinde belli değil ABD hem bize karşı hem bizi kınayan bildiriyede karşı
düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptü ?
Suriyede temizlik işini bize bıraktılar. ABD her ne kadar vızırdasada biz temizlemeden düzelmez Suriye
@murat_kazan41 ramak kaldı orada bir pkk devleti kurulmasına. türkiye obama'dan beri yıllardır bastırıyor. artık bütün ipleri kesip atma noktasına kadar geldi. trump türkiye'yi rusya'ya kaptırmamak için mecbur kaldı. 1nci körfez savaşından beri onyıllardır yürüyen planı bozuyoruz. ama kılıçdara sorarsan : YPG terör örgütü değildir.
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