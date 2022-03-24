BMGK Rusya’nın Ukrayna Tasarısını Kabul Etmedi

NEW YORK- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki farklı tasarının tartışıldığı 11. Olağanüstü Oturum, söz isteyen ülkelerin genel kurula hitaplarıyla belirlenen zaman aşılınca yeniden toplanmak kaydıyla akşam saatlerinde sona erdi. BM Genel Kurulu yarın yeniden toplanacak.

BM Genel Kurulu’nda Ukrayna tasarılarıyla ilgili toplantı sürerken, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) de Rusya’nın getirdiği alternatif Ukrayna insani yardım tasarısını görüştü. Rusya’nın alternatif karar tasarısı konsey üyelerinden yeterli oy alamadı.

Rusya ve Çin’in lehte oy kullandığı karar tasarısına konseyin 13 üyesi çekimser oy kullandı. Rusya, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısında, sivillere karşı saldırıların kınanmasını ve insani yardımın engellenmesini talep etmişti.

Rusya: “Fransa ve Meksika bizi yüreklendirdi”

Güvenlik Konseyi’nde konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, sundukları karar tasarısını ABD’nin neden veto etmeyip oylamada çekimser oy verdiğini merak ettiğini belirtti.

Nebenzya, Meksikalı ve Fransız meslektaşlarının Mart ayı başlarında Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir karar taslağı sunma girişiminin kendilerini yüreklendirdiğini belirterek, “Ancak bu umut, bu yolun veya bu taslağın gerekli olmadığını ileri süren ABD'li ve İngiliz meslektaşlarımız tarafından hemen suya düşürüldü. Batı kasabasının diğer üyeleri de aynı şeyi yapmak zorunda kaldı. Nihayetinde insani meseleleri ele almak yerine karşılıklı suçlama ve dile getirme politikasıyla ilgilenmeye başladık” dedi

Fransa: “Rusya insanlar için endişeleniyorsa askerlerini geri çeksin”

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Güvenlik Konseyi'ne insani yardım tasarısı sunan Rusya’nın "insanlığı bu kadar çok seviyorsa saldırılarını durdurup, askerlerini Ukrayna’dan çekmesi gerektiğini" kaydetti. Fransız temsilci, "Rusya her gün Cenevre Sözleşmeleri'ni ve uluslararası insani hukuku ayaklar altına alıyor. Bu konseyi kendilerine alet etmeye çalışıyor. Rusya sivil nüfus için bu kadar endişeliyse, tek bir şey yapmaları gerekiyor, saldırılarını durdurmak ve birliklerini Ukrayna'dan geri çekmek. Rusya, bunu yapmak yerine, savaşını sürdürmek için Güvenlik Konseyi'nden izin almayı umuyor. Bu manevrayı kimse yutmaz” dedi.

ABD: “Değerli veto yetkimizi kullanmaya değmezdi”

Tasarının oylanmasından sonra söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, tasarıyı neden veto etmeyip, çekimser oy kullandıklarını açıkladı.

Thomas Greenfield, "Rus temsilci karar tasarısını neden veto etmeme kararı aldığımızı sordu. Dürüst olmak gerekirse vetoya gerek yoktu. ABD'nin değerli veto yetkisini kullanmasına yakıştığını düşünmüyorum. Bu konseyin 13 üyesi de çekimser kaldı. Bu karar tasarısını engellemek için yapılacak tek şey buydu. İnsani yardım için bu saçma sapan tasarıya da ihtiyacımız yok. ABD, Ukraynalılar'a 600 milyon dolardan fazla insani yardım sağladı. Ukrayna ve Ukraynalılar'a cömertçe ev sahipliği yapan ve destekleyen komşu ülkelere gerektiği kadar yardım sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

