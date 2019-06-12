BMGK Sudan'daki şiddet olaylarını kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarını şiddetle kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK üyeleri Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarını şiddetle kınadı ve sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanması konusundaki üzüntüsünü ifade etti." ifadesi kullanıldı.

BMGK'ye üye ülkelerin Sudan'da sivillere yönelik şiddetin bir an önce durdurulması çağrısı yaptığının altı çizilen açıklamada, Konsey üyelerinin insan haklarına saygı duyulmasının, sivillerin korunmasının, sorumlulardan hesap sorulmasının ve adaletin sağlanmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, BMGK'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin olayları araştırma açıklamasını not aldığına dikkat çekilerek Konsey'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Sudan konusunda bölgesel ve uluslararası çabalarını sürdürmesi konusunda desteklediği vurgulandı.

BMGK'nin Sudan'ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılık duyduğunun altı çizilerek "BMGK üyeleri tüm paydaşları, mevcut krizin karşılıklı mutabakata bağlı bir çözüme kavuşması için birlikte çalışmayı sürdürmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.