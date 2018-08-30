BMGK, UNIFIL'in görev süresini uzattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresini uzattı.
BMGK'de bugün yapılan oturumda, 2433 sayılı karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
Karar tasarısında ülkede 2009'dan sonra ilk defa 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin yapılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yapıldı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in 23 Temmuz 2018 tarihli mektubunda UNIFIL'in görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını istediği hatırlatılarak, UNIFIL'in görev süresinin 31 Ağustos 2019'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
Tasarıda ayrıca, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığının desteklendiği bir kez daha teyit edilirken, ülkenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden tüm girişimler şiddetle kınandı.
- UNIFIL'in kuruluşu
Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.
Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.
BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurmasına yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.
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