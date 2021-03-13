BMGK: Yabancı askerler Libya'dan çekilsin

Konsey, çatışmanın taraflarının ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasını istedi.Birleşmiş Milletler'in (BM) en güçlü organı Güvenlik Konseyi, cuma günü yayımlanan yazılı açıklama ile Libya'daki askeri birlikler ile paralı askerlerin "derhal çekilmesi" çağrısı yaptı. Çatışmanın taraflarını geçen ekim ayında imzalan ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya çağıran Konsey, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin ateşkesin uygulanmasına "saygı gösterilmesini ve desteklenmesini", ayrıca BM tarafından uygulanan silah ambargosunun da uygulanmasını talep etti.

BM'nin arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması, yabancı askeri birlikler ile paralı askerlerin üç ay içerisinde ülkeden çekilmesini öngörüyordu. Ancak üç aylık süre ocak ayında dolmasına karşın anlaşmanın bu koşulu yerine getirilmedi. BM'nin tahminlerine göre, 2020 yılı sonu itibariyle Libya'da 20 bin dolayında yabancı ve paralı asker bulunuyordu. BM uzmanları, ülkede özellikle Rusya'nın ve Türkiye'nin paralı askerleri ile Suriye, Çad ve Sudanlı savaşçılar bulunuyor.