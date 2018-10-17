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BMGK'da "Cemal Kaşıkçı atışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı tartışmasına sahne oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye ve Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri arasında, kendisinden 2 Ekim'den beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı tartışması yaşandı.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı atışmasına sahne oldu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Suudi Arabistan'ın Esed rejimine yönelik eleştirilerine cevap veren Caferi, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ı başka bir ülkenin başbakanını alıkoymak, kendi ülkesindeki bir iş adamını alıkoyarak fidye ödetmekle suçlayan Caferi, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı da konsolosluğunda tuttuğunu ve kimsenin ona ne olduğunu bilmediğini belirtti.

Suudi Temsilci al-Mouallimi ise Caferi'ye cevap vermek için söz aldığında Caferi salondan ayrıldı. Al-Mouallimi, Suriye'de binlerce gazetecinin hapishanelerde kaybolduğunu söyledi.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı

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